Sprawa Cichanouskiego i jego współpracowników trafi do sądu

Komitet Śledczy Białorusi przekazał prokuratorowi sprawę karną przeciwko sześciu osobom, w tym Siarhiejowi Cichanouskiemu i współpracującym z nim aktywistom, do skierowania do sądu. Mężowi liderki opozycji, Swiatłany Cichanouskiej, grozi od 3 do 15 lat więzienia.