Świat

Amerykanie wywożą 52 więźniów z Białorusi. MSZ: wśród nich są Polacy

Spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Johna Coale'a
Łukaszenka i specjalny wysłannik prezydenta USA John Coale negocjowali uwolnienie więźniów
Źródło: PUL PERVOGO
Po negocjacjach z Białorusią uwolniono 52 więźniów, którzy po południu mieli przekroczyć już granicę z Litwą. W tej chwili Amerykanie eskortują ich do Wilna. Jak podała reżimowa agencja prasowa BiełTA z siedzibą w Mińsku, w tej grupie jest dwóch Polaków. Informacje o uwolnionych rodakach potwierdza MSZ w Warszawie. Tymczasem kilku wypuszczonych na wolność Białorusinów odmówiło odpuszczenia kraju - donoszą lokalne media.
Kluczowe fakty:
  • Do odzyskania przez nich wolności przyczynił się Donald Trump, który wysłał do Alaksandra Łukaszenki swego negocjatora.
  • Którzy z Polaków odzyskali wolność, jeszcze nie wiadomo. MSZ zapowiada informację w tej sprawie.
  • Uwolniony z więzienia opozycjonista Mikoła Statkiewicz i kilku jego rodaków odmówiło opuszczenia Białorusi - przekazał niezależny portal Nasza Niwa i telewizja Biełsat. Przebywają oni w pasie granicznym z Litwą.
  • W ramach umowy z reżimem Łukaszenki Amerykanie zdjęli sankcje na białoruskie linie lotnicze.

Ambasada USA na Litwie podała w czwartek, że po negocjacjach w Mińsku kierowana przez USA delegacja jest w drodze do Wilna. Grupa 52 uwolnionych więźniów po południu przekroczyła już granicę Litwy.

Jak przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński, wśród uwolnionych więźniów są Polacy. Zaznaczył, że o tym, kto został uwolniony, resort dyplomacji poinformuje wkrótce.

Krótko przed tymi informacjami media podały, że John Coale, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, spotkał się z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

Spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Johna Coale'a
Spotkanie Aleksandra Łukaszenki i Johna Coale'a
Źródło: Associated Press/Belarusian Presidential Press Service

Dwóch Polaków wśród uwolnionych

Według białoruskiej, reżimowej agencji BiełTA wśród 52 uwolnionych więźniów jest 38 Białorusinów i 14 obcokrajowców. To dwóch Polaków, dwóch Niemców, dwóch Łotyszy, Brytyjczyk, Francuz i sześciu Litwinów.

Agencja podała, że uwolnienie tych osób nastąpiło na prośbę Donalda Trumpa i innych przywódców. Dodała, że chodzi o osoby skazane na Białorusi na podstawie zarzutów dotyczących "działalności szpiegowskiej" czy "udziału w działalności ekstremistycznej i terrorystycznej". Pod takimi zarzutami skazywani byli tam opozycjoniści oraz uczestnicy prodemokratycznych protestów. Niezależne media białoruskie przekazały nazwiska niektórych uwolnionych. Są nimi: polityk opozycji, były kandydat na prezydenta Mikoła Statkiewicz, białoruski filozof Uładzimir Mackiewicz, aktywista Mikoła Dzjadok, opozycyjny bloger Ihar Łosik, obywatelka Litwy - Elena Ramanauskiene.

Jak podaje portal Nasza Niwa, Statkiewicz odmówił opuszczenia Białorusi. Znajduje się na pasie neutralnym między Białorusią i Litwą.

Informacje o kilkoro innych Białorusinach, którzy odmówili wyjazdu przekazała też telewizja Biełsat. Przekroczenia granicy odmawiają także: filozof Uładzimir Mackiewicz, Maksim Winiarski i działacz związkowy Hienadź Fjadynicz.

Prezydent Litwy o uwolnieniu więźniów

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował wcześniej, że uwolnieni więźniowie - oprócz Polski - pochodzą m.in. z Wielkiej Brytanii, Łotwy, Niemiec, Francji i Litwy.

Na platformie X napisał, że "nikt nie został pominięty". "52 więźniów bezpiecznie przekroczyło dziś granicę litewską z Białorusią, zostawiając za sobą drut kolczasty, zakratowane okna i ciągły strach. Wśród nich, co jest dla mnie szczególnie ważne, było sześciu Litwinów" - przekazał.

"Jestem głęboko wdzięczny Stanom Zjednoczonym i osobiście prezydentowi Donaldowi Trumpowi za ich nieustające wysiłki na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. 52 to dużo. Bardzo dużo. Mimo to ponad 1000 więźniów politycznych wciąż pozostaje w białoruskich więzieniach i nie możemy przestać, dopóki nie dostąpią wolności!" - zapewnił Nauseda.

Wysłannik Trumpa: chcemy normalizacji stosunków z Białorusią

Władze Stanów Zjednoczonych chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku - poinformował jednocześnie, wskazując na uwolnienie więźniów politycznych, John Coale, przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa, który spotkał się bezpośrednio z Łukaszenką.

Jak dodał, cytowany przez białoruską państwową agencję BiełTA, Waszyngton szuka normalizacji stosunków z Mińskiem, w tym wznowienia kontaktów politycznych i gospodarczych. Podczas spotkania z liderem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką wysłannik Trumpa miał również rozmawiać o ewentualnym spotkaniu obu przywódców.

Przy okazji umowy z Białorusią o uwolnieniu więźniów politycznych, Coale przekazał, że USA zdjęły sankcje z białoruskich linii lotniczych.

USA zdejmują sankcje z białoruskich linii lotniczych
Przywódca białoruskiego reżimu oświadczył później, że "ich głównym zadaniem jest stać u boku Trumpa i pomagać mu w misji ustanawiania pokoju".

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Associated Press/Belarusian Presidential Press Service

