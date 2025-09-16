Uwolnieni białoruscy więźniowie na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską Źródło: TVN24

Alaksandr Łukaszenka ułaskawił 25 więźniów politycznych - wynika z komunikatu białoruskich władz, które poinformowały we wtorek o ułaskawieniu osób skazanych za "przestępstwa ekstremistyczne".

O ułaskawieniu 25 więźniów politycznych powiadomił między innymi niezależny portal Nasza Niwa, powołując się na dekret Łukaszenki. Wśród ułaskawionych jest 12 kobiet i 13 mężczyzn. Ich tożsamości nie ujawniono.

Jak podano, decyzja Łukaszenki jest związana ze świętem "jedności narodowej", które na Białorusi obchodzone jest 17 września, w rocznicę ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku.

Biały Dom ociepla relacje z Białorusią

Władze Stanów Zjednoczonych chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku. Dzięki amerykańskim negocjacjom w zeszłym tygodniu uwolniono 52 więźniów, 38 obywateli Białorusi i 14 obcokrajowców. W tej grupie znalazło się troje Polaków, w tym Halina Dzierbysz, z którą udało nam się porozmawiać.

Krótko przed informacją o uwolnieniu 52 więźniów politycznych media podały, że John Coale, wysłannik Donalda Trumpa, spotkał się z Alaksandrem Łukaszenką. Miał on zaproponować ewentualne spotkanie obu prezydentów. Coale przekazał, że USA zdjęły sankcje z białoruskich linii lotniczych.