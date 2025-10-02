46-latka zatrzymana na lotnisku w Bergamo. W żołądku 120 kapsułek z heroiną

Do zdarzenia doszło na lotnisku Orio al Serio w Bergamo. Jak podaje czwartkowe wydanie "Corriere della Sera", 46-letnią Nigeryjkę zatrzymali funkcjonariusze włoskiej agencji celnej (ADM) oraz z Guardia di Finanza, po tym, jak otrzymali sygnał ostrzegawczy od belgijskich służb celnych. Kobieta przyleciała z Brukseli po bardzo krótkim pobycie i zamierzała lecieć dalej do Alghero na Sardynii.
Połknęła 120 kapsułek z heroiną
Po przylocie do Włoch kobieta składała sprzeczne wyjaśnienia dotyczące swojej podróży, nie miała ze sobą bagażu rejestrowanego, a także była wyraźnie zdenerwowana. To skłoniło funkcjonariuszy do przeprowadzenia dokładniejszej kontroli. Ostatecznie kobieta przyznała, że przewozi narkotyki.
Funkcjonariusze przewieźli ją do szpitala w Bergamo, gdzie przeprowadzone badania radiologiczne potwierdziły, że 46-latka połknęła 120 kapsułek umieszczonych w sztywnych plastikowych pojemnikach owiniętych taśmą klejącą. Zawierały heroinę o łącznej masie 1393 gramów. Włoskie służby ujawniły zdjęcie przemycanych narkotyków.
Po wydaleniu kapsułek substancję zabezpieczono, a kobieta została aresztowana i przewieziona do lokalnego zakładu karnego. Jak poinformowano, 46-latka od 2013 roku mieszka we Włoszech i zajmuje się ulicznym handlem odzieżą.
Autorka/Autor: pb//am
Źródło: "Corriere della Sera", tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: gdf.gov.it