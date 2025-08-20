Będzie narada szefów sztabów NATO

"Nie mam żadnych wątpliwości, że NATO w momencie zagrożenia stanie na wysokości zadania" Źródło: TVN24

Szef komitetu wojskowego NATO, włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone zapowiedział we wtorek: "Jutro podczas konferencji wideo będę przewodniczył spotkaniu szefów sztabów obrony 32 państw sojuszniczych".

Cavo Dragone zawiadomił, że w naradzie Komitetu Wojskowego będzie uczestniczył po raz pierwszy dowódca sił NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich. "Podczas gdy trwają wysiłki dyplomatyczne, by zagwarantować pokój na Ukrainie, oczekuję z zainteresowaniem jego uaktualnionych informacji na temat obecnej sytuacji w kwestii bezpieczeństwa" - dodał.

Polskę reprezentować będzie gen. broni Karol Dymanowski

Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej Janusz Sejmej przekazał, że pod nieobecność szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły polskich dowódców na tym spotkaniu reprezentować będzie I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Karol Dymanowski. - To jest ważne spotkanie, które dokonuje pewnego rodzaju analizy tego, co działo się w Waszyngtonie - dodał Sejmej.

