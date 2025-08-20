Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Będzie narada szefów sztabów NATO

Włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone
"Nie mam żadnych wątpliwości, że NATO w momencie zagrożenia stanie na wysokości zadania"
Źródło: TVN24
Szef komitetu wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone potwierdził, że w środę odbędzie się telekonferencja szefów sztabów. Jak napisał w portalu społecznościowym, celem narady ma być omówienie obecnych kwestii bezpieczeństwa.

Szef komitetu wojskowego NATO, włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone zapowiedział we wtorek: "Jutro podczas konferencji wideo będę przewodniczył spotkaniu szefów sztabów obrony 32 państw sojuszniczych".

Włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone
Włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone
Źródło: X/CMC_NATO

Cavo Dragone zawiadomił, że w naradzie Komitetu Wojskowego będzie uczestniczył po raz pierwszy dowódca sił NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich. "Podczas gdy trwają wysiłki dyplomatyczne, by zagwarantować pokój na Ukrainie, oczekuję z zainteresowaniem jego uaktualnionych informacji na temat obecnej sytuacji w kwestii bezpieczeństwa" - dodał.

Wraca sprawa wydatków na obronność. "2 procent PKB to za mało"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wraca sprawa wydatków na obronność. "2 procent PKB to za mało"

Polskę reprezentować będzie gen. broni Karol Dymanowski

Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej Janusz Sejmej przekazał, że pod nieobecność szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły polskich dowódców na tym spotkaniu reprezentować będzie I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Karol Dymanowski. - To jest ważne spotkanie, które dokonuje pewnego rodzaju analizy tego, co działo się w Waszyngtonie - dodał Sejmej.

Gen. broni Karol Dymanowski
Gen. broni Karol Dymanowski
Źródło: Albert Zawada/PAP
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/CMC_NATO

Udostępnij:
TAGI:
NATO
Czytaj także:
Śmiertelne potrącenie motocyklisty na Wisłostradzie (zdjęcie ilustracyjne)
"Niezidentyfikowany obiekt" na polu kukurydzy
Lublin
Siergiej Andriejew i Antonio Guido Filipazzi
Ambasador Rosji uroczyście pożegnany przez nuncjusza. Dostał prezent
Polska
Jasny bolid nad zachodnią Japonią
W środku nocy niebo zrobiło się zielone
METEO
shutterstock_2461522499 Santa Clara, Kalifornia, USA, 10 czerwca 2023 r.: Biurowiec Intel w Dolinie Krzemowej, Santa Clara, Kalifornia, USA. Intel Corporation to amerykańska międzynarodowa korporacja i firma technologiczna
Rząd chce przejąć udziały w gigancie. Biały Dom potwierdza
BIZNES
imageTitle
Polki zrobiły pierwszy krok w stronę US Open
EUROSPORT
nachimow
Rosyjski krążownik atomowy wypłynął na morze. Pierwszy raz od 25 lat
Świat
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Senior został okradziony, gdy wpuścił nieznajomą do mieszkania (zdj. ilustracyjne)
Obiecywała załatwienie dodatku pielęgnacyjnego. Zniknęła z oszczędnościami 80-latka
WARSZAWA
Keir Starmer
Kolejny krok w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Spotkają się wojskowi planiści
Świat
Ulewa, burza, deszcz
Nadchodzą burze i silne opady. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
imageTitle
Świątek poznała rywali w półfinale. Trudniej być nie mogło
EUROSPORT
Rzecznik Praw Dziecka chce karania kobiet w ciąży za picie alkoholu
Ponad połowa piła alkohol w czasie ciąży. Alarmujące wyniki badania
Polska
Więzienie (zdjęcie ilustracyjne)
Egzekucja weterana. W celi śmierci spędził ponad 40 lat
Świat
Luanda
Rozbiili siatkę rosyjskich agentów
Świat
Eksplozja budynku
Uszkodził rurę z gazem i uciekł. Chwilę później doszło do eksplozji
Świat
Ukraina, żołnierz, czołg, ogień, strzały, Rosja, Charków
Brakuje prądu na terenach zajętych przez Rosjan. Przez ukraińskie ataki dronów
Świat
Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym
Pożar ciężarówki, rozbity autobus w rowie. Czołowe zderzenie na S7
Polska
Biały Dom
Propozycja Białego Domu, akcja służb, tajemnicze zakłócenia GPS
TO WARTO WIEDZIEĆ
Chmury, deszcz, lato
Słońce, deszcz i burze. Do 28 stopni
METEO
imageTitle
Ciężary Realu na inaugurację. Mbappe nie zawiódł
EUROSPORT
imageTitle
Wypadek utalentowanego polskiego żużlowca
Najnowsze
Carla Fernandes odebrała statuetkę Bursztynowego Słowika
Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem
Kultura i styl
Nigeryjscy policjanci
Atak na meczet. Kilkudziesięciu zabitych
Świat
imageTitle
Zabawna wymiana zdań Świątek i Ruuda. "Słucham? Nie. Ty do mnie napisałeś"
EUROSPORT
Populacja błotnicy tęczowej drastycznie się zmniejsza
Szukają rzadkiego gatunku węża. "Potrzebujemy pomocy"
METEO
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
"To nie jest walka o ziemię. To jest walka o prawo do istnienia"
Świat
19 1925 fpf cl-0032
Wojsko USA "powinno być w Ukrainie". "Ramię w ramię z Europą"
Świat
imageTitle
Gwiazdorska obsada Laver Cup. Ogłoszono składy Europy i Reszty Świata
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski w Moskwie? Propozycja "nie do przyjęcia"
Świat
Zoo Londyn
Lemury już stanęły na wadze, sajmiri będą oszukiwać
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica