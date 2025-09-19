Bali zakazuje budowy hoteli i restauracji

Skutki ulew na Bali Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: We wrześniu Bali nawiedziły gwałtowne powodzie, w których zginęło co najmniej 18 osób.

Eksperci uważają, że do tylu ofiar przyczyniły się brak odpowiedniej infrastruktury, nadmierna zabudowa i wylesianie.

Władze Bali zapowiadają nowe regulacje w sprawie budowy obiektów turystycznych.

Gubernator Bali Wayan Koster poinformował w tym tygodniu o nowych przepisach, jakie władze wyspy wprowadzają w związku z tragicznymi skutkami ostatniej powodzi - informuje w piątek "Guardian". W pierwszej połowie września przez żywioł na Bali zginęło co najmniej 18 osób.

Koster podkreślił, że podjęto decyzję o niewydawaniu nowych pozwoleń na budowę hoteli, restauracji ani innych obiektów na terenach rolniczych, zwłaszcza na polach ryżowych. Zapewnił, że odpowiednie instrukcje trafiły już do wszystkich burmistrzów na wyspie. - Od 2025 roku żadne rolnicze grunty produkcyjne nie będą mogły być przekształcane w obiekty komercyjne - powiedział.

Turystyka a powodzie

Ostatnia powódź była najpoważniejszą na Bali od ponad dekady. 10 września wprowadzono na wyspie stan wyjątkowy. Intensywne opady deszczu doprowadziły do częściowego paraliżu Bali, spowodowały poważne zniszczenia domów i infrastruktury. Najgorsza sytuacja miała miejsce w Denpasarze, administracyjnej stolicy Bali, oraz w powiatach Tabanan, Jembrana, Gianyar i Badung.

Eksperci sugerowali, że tak znaczne zniszczenia wywołane powodzią wynikają z faktu, że szybki rozwój turystyczny wyspy nie uwzględnia potrzeb zapewnienia odpowiedniej infrastruktury odwadniającej. Wielu aktywistów środowiskowych od dawna zauważało, że potrzebne są ściślejsze kontrole, by zapobiec przekształcaniu terenów na cele turystyczne, co mogłoby zmniejszyć ryzyko klęsk żywiołowych.

Powodzie w Indonezji

Do powodzi w Indonezji dochodzi stosunkowo często w porze deszczowej, zazwyczaj od września do marca. Jednak według naukowców zmiany klimatu nasilają to zjawisko i sprawiają, że powodzie są jeszcze częstsze i bardziej gwałtowne. Uważa się, że nadmierna zabudowa i wylesianie pogarszają skutki kataklizmu.

Do nowych przepisów w kontekście powodzi na Bali pozytywnie odniósł się indonezyjski minister środowiska Hanif Faisal Nurofiq. - Ma to również kluczowe znaczenie dla turystyki na Bali, ponieważ ostatnie powodzie zwróciły na to poważną uwagę. W zeszłym tygodniu powiedziałem gubernatorowi, że naprawdę mam nadzieję, iż natychmiast wstrzyma przekształcanie gruntów. Jest to niezwykle ważne - stwierdził.