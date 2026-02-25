W tym kraju 81 procent mieszkańców uważa Polskę za sojusznika

Petr Pavel w ekskluzywnym wywiadzie dla TVN24+ Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ponad 1700 uczestnikom sondażu zadano pytanie: "Czy wskazane państwo jest obecnie sojusznikiem, niezbędnym partnerem czy przeciwnikiem Republiki Czeskiej?". 81 procent z nich uznało Polskę za sojusznika - to aż o osiem punktów procentowych więcej w porównaniu z badaniem przeprowadzonym rok temu, w marcu 2025 roku. 13 proc. respondentów uznaje nasz kraj wyłącznie za "niezbędnego partnera", 6 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem", natomiast odpowiedź, że Polska jest "przeciwnikiem" - 0 proc.

81 proc. Czechów uważa Polskę za sojusznika Źródło: Czeskie Centrum Badania Opinii Publicznej (CVVM)

Węgry i Rosja najniżej

Za Polską plasują się Niemcy i kraje skandynawskie, które za sojusznika uznaje 66 proc. Czechów, potem kolejno: Francja (62 proc.), Wielka Brytania (59 proc.) i Słowacja (59 proc.). W badaniu, które Centrum Badania Opinii Publicznej (CVVM) opublikowało we wtorek, znalazły się też dwa europejskie kraje, które za sojusznicze uważa mniej niż połowa Czechów. To Węgry (35 proc.) i Rosja (4 proc.).

Co Czesi myślą o USA?

W badaniu uwzględniono także Stany Zjednoczone. Jak się okazuje, jedynie 23 proc. Czechów uznaje obecnie USA za sojusznika. 57 proc. uważa, że Stany są "niezbędnym partnerem", a 10 proc. - że USA to przeciwnik Republiki Czeskiej. Ponadto trzy czwarte Czechów negatywnie ocenia działalność Donalda Trumpa w czasie jego drugiej kadencji.

Centrum Badania Opinii Publicznej jest wydziałem badawczym Instytutu Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Sondaż przeprowadzono w styczniu 2026 roku.

Opracował Maciej Wacławik / az