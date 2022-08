Lekarka znaleziona martwa, miała otrzymywać "groźby śmierci". "Ta nienawiść musi się wreszcie skończyć"

Austriacka lekarka, która była zwolenniczką szczepień na COVID-19, popełniła samobójstwo - poinformował wiedeński korespondent telewizji ARD. Według austriackich mediów kobieta w ostatnich miesiącach życia była wielokrotnie zastraszana przez antyszczepionkowców i dostawała pogróżki, a służby zrobiły zbyt mało, by jej pomóc. "Ta nienawiść musi się wreszcie skończyć" - napisał w internecie austriacki minister zdrowia Austrii Johannes Rauch. Do tej sprawy odniósł się także szef polskiego resortu zdrowia, Adam Niedzielski.

Lekarka nie żyje. Służby w ogniu krytyki

Była "zszokowana, przerażona"

Regionalna dyrekcja policji w landzie Górna Austria odrzuciła krytykę. Zapewniła, że od listopada ubiegłego roku funkcjonariusze byli w stałym kontakcie z lekarką i starali się zapewnić jej ochronę. Zrobiono wszystko, co było możliwe - zadeklarowała policja.

Niedzielski: mroczniejsza strona ruchów antyszczepionkowych

Do tej sprawy odniósł się także minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Ta śmierć dobitnie pokazuje, że tzw. ruchy antyszczepionkowe to nie jest kwestia jakiejś większej idei. Zaprzeczanie zdrowemu rozsądkowi to mniej groźna strona tych grup. Dziś widzimy mroczniejszą stronę" - napisał na Twitterze szef resortu zdrowia.

Jak uzyskać pomoc? Gdzie szukać wsparcia?

Eksperci zaznaczają, że w przypadku samobójstw nie mamy do czynienia z jednym czynnikiem prowadzącym do tego kroku. - Nieważne, czy rozmawiamy o zachowaniach samobójczych u młodzieży, wśród nauczycieli, dziennikarzy czy w grupie lekarzy weterynarii albo seniorów, musimy brać pod uwagę szerszy kontekst - wyjaśnia doktor Halszka Witkowska, sekretarz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz koordynatorka platformy edukacyjno-pomocowej "Życie warte jest rozmowy".

- W suicydologii używamy metafory szklanki z wodą: na początku jesteśmy jak pusta szklanka, a kolejne problemy, zmagania są jak kolejne porcje wody wypełniającej szklankę. Mam na myśli na przykład problemy w pracy, przemoc rówieśniczą, nieprzepracowaną żałobę po stracie bliskiej osoby, doznanie przemocy fizycznej, niepowodzenia w szkole czy na studiach, a na końcu może dojść na przykład do czegoś mało istotnego, na przykład do stłuczki samochodowej. I jeśli ta osoba popełni samobójstwo po takiej stłuczce, nie znaczy, że pozbawiła się życia z powodu wgniecionego zderzaka - tłumaczy specjalistka. - To zdarzenie okazuje się kroplą, która przelewa tak zwaną czarę goryczy. Za tą decyzją zawsze stoi szereg doświadczeń i długa lista różnych czynników - dodaje Witkowska.