Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Nawet sto strzałów z okna w kierunku ruchliwej ulicy. "Niewiarygodne, że nikt nie zginął"

Sydney. Mężczyzna oddał do 100 strzałów z okna
Sydney. Mężczyzna oddał z okna do 100 strzałów
Źródło: Reuters
60-letni mężczyzna otworzył w niedzielę wieczorem ogień i oddał nawet do stu strzałów w australijskim Sydney. Kilka osób zostało rannych, strzelca zatrzymano. Teraz policja pracuje nad ustaleniem motywu sprawcy.

Policja Nowej Południowej Walii poinformowała, że ​​w niedzielę jej funkcjonariusze zostali wezwani z powodu strzelaniny na ulicy Croydon Park w zachodniej części Sydney. Jak poinformowały służby "od 50 do 100 strzałów" padło pomiędzy 19:45 a 21:30 czasu lokalnego. Oddano je w miejscu, w którym znajduje się szereg restauracji i barów szybkiej obsługi. Po przyjeździe policji na miejsce doszło do wymiany ognia ze strzelcem - 60-letnim mężczyzną.

Ulica Croydon Park w zachodniej części Sydney
Ulica Croydon Park w zachodniej części Sydney
Źródło: PAP/EPA/SITTHIXAY DITTHAVONG

Strzelanina w Sydney

Mieszkańcy uciekali w popłochu przed strzałami oddawanymi z okna jednego z mieszkań. Kule trafiały w pojazdy i pobliski przystanek autobusowy. Rannych zostało około 20 osób. Jak podaje CBS News jeden poszkodowanych z raną postrzałową sam zgłosił się do szpitala już po incydencie, a jego stan określono jako "poważny".

Sydney. Mężczyzna oddał do nawet do stu strzałów z okna
Sydney. Mężczyzna oddał do nawet do stu strzałów z okna
Źródło: AAPPAP/EPA/SITTHIXAY DITTHAVONG

60-letni domniemany sprawca strzelaniny został zatrzymany około 21:30 czasu lokalnego. W mieszkaniu, z którego oddano strzały, funkcjonariusze odnaleźli dwa karabiny. Mężczyzna nie miał pozwolenia na broń. Na poniedziałkowej konferencji prasowej p.o. nadinspektora Stephen Parry powiedział, że funkcjonariusze nie przesłuchali jeszcze aresztowanego, ale "rozmawiał on swobodnie z policją" - donosi australijska stacja ABC. Do tej pory nie postawiono mu zarzutów. Na ten moment nie jest również jasny jego motyw. Policja poinformowała, że ​​60-latek nie miał żadnych powiązań z przestępczością zorganizowaną ani terroryzmem.

- To niewiarygodne, że nikt nie zginął, ani nie odniósł poważnych obrażeń – powiedział Parry na konferencji prasowej. Podkreślił też, że strzelanina mogłaby mieć znacznie poważniejsze konsekwencje, gdyby nie szybka reakcja policjantów. - To była niezwykle niebezpieczna operacja, a policjanci narazili się na poważne ryzyko śmierci lub obrażeń - przyznał.

Mężczyzna oddał do 100 strzałów z okna
Mężczyzna oddał do 100 strzałów z okna
Źródło: PAP/EPA/SITTHIXAY DITTHAVONG

Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns pochwalił odwagę funkcjonariuszy policji i służb ratunkowych za szybką reakcję na to, co określił jako "konfrontacyjną i niebezpieczną sytuację".

Kierowca taksówki, który był również naocznym świadkiem zdarzenia, powiedział australijskiej stacji, że wyglądało to jakby "ktoś odpalił petardy". Jego samochód również został uszkodzony w wyniku ostrzału. - Spojrzałem i zobaczyłem kilka dziur w oknie po stronie pasażera. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest też dziura w dachu - mówił w ABC.

pc

TVN24 HD
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: ABC News Australia, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SITTHIXAY DITTHAVONG

Australia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica