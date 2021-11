Poszukiwana od kilkunastu dni czterolatka odnaleziona. Policja zatrzymała mężczyznę

Policja przekazała we wtorek, że dziewczynka została znaleziona w jednym z domów w Carnarvon. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano mężczyznę. – Funkcjonariusze wtargnęli do zamkniętego domu. W jednym z pokoi znaleźli małą Cleo – powiedział we oświadczeniu zastępca komisarza Australii Zachodniej Col Blanch. - Jeden z oficerów podniósł dziewczynkę i zapytał: Jak masz na imię? Powiedziała: Nazywam się Cleo – dodał.