Świat

Ukraińskie drony "złożyły wizytę" na rosyjskim lotnisku

Zniszczone samoloty na lotnisku w Czelabińsku
Rosyjski port Tuapse na zdjęciach satelitarnych sprzed i po ataku dronów
Źródło: Reuters
Cztery rosyjskie samoloty wojskowe zostały zniszczone w ataku dronów na rosyjskim lotnisku - poinformowały ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych. Do uderzenia miało dojść około 1700 kilometrów od granicy.

Jednostki ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) poinformowały o uderzeniu dronami w cztery samoloty rosyjskiego lotnictwa wojskowego w odległości 1700 km od granicy Ukrainy. Do ataku doszło w Czelabińsku na Uralu.

1700 kilometrów od granicy

"Kochające wolność Ukraińskie Ptaki 1. Samodzielnego Centrum Sił Systemów Bezzałogowych złożyły wizytę na lotnisku wojskowym Szagoł w Czelabińsku, Federacja Rosyjska" - napisał na Telegramie dowódca SBS Robert "Madiar" Browdi.

Jak poinformowało w komunikacie ukraińskie ministerstwo obrony, uderzenie miało miejsce 25 kwietnia około 1700 kilometrów od ukraińskiej granicy. Do wpisu dołączono zdjęcia, które mają przedstawiać zniszczone samoloty na rosyjskim lotnisku.

Zniszczone samoloty na lotnisku w Czelabińsku
Źródło: Ministerstwo obrony Ukrainy

Setki milionów dolarów strat

Według dowódcy SBS, uderzone zostały dwa samoloty Su-57, jeden Su-34 i dodatkowy Su o nieustalonej modyfikacji. W swoim komunikacie "Madiar" szacował, że Su-34 kosztuje od 35 do 50 milionów dolarów, zaś Su-57 około 100-120 milionów dolarów.

Polska

"Polowanie na wielozadaniowe myśliwce-bombowce Su-34 oraz myśliwce piątej generacji Su-57 ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia potencjału uderzeniowego przeciwnika" - oświadczył Browdi, którego formacja nosi nazwę "Ptaki Madiara".

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo obrony Ukrainy

Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
