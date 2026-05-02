Ukraińskie drony "złożyły wizytę" na rosyjskim lotnisku
Jednostki ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych (SBS) poinformowały o uderzeniu dronami w cztery samoloty rosyjskiego lotnictwa wojskowego w odległości 1700 km od granicy Ukrainy. Do ataku doszło w Czelabińsku na Uralu.
1700 kilometrów od granicy
"Kochające wolność Ukraińskie Ptaki 1. Samodzielnego Centrum Sił Systemów Bezzałogowych złożyły wizytę na lotnisku wojskowym Szagoł w Czelabińsku, Federacja Rosyjska" - napisał na Telegramie dowódca SBS Robert "Madiar" Browdi.
Jak poinformowało w komunikacie ukraińskie ministerstwo obrony, uderzenie miało miejsce 25 kwietnia około 1700 kilometrów od ukraińskiej granicy. Do wpisu dołączono zdjęcia, które mają przedstawiać zniszczone samoloty na rosyjskim lotnisku.
Setki milionów dolarów strat
Według dowódcy SBS, uderzone zostały dwa samoloty Su-57, jeden Su-34 i dodatkowy Su o nieustalonej modyfikacji. W swoim komunikacie "Madiar" szacował, że Su-34 kosztuje od 35 do 50 milionów dolarów, zaś Su-57 około 100-120 milionów dolarów.
"Polowanie na wielozadaniowe myśliwce-bombowce Su-34 oraz myśliwce piątej generacji Su-57 ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia potencjału uderzeniowego przeciwnika" - oświadczył Browdi, którego formacja nosi nazwę "Ptaki Madiara".
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo obrony Ukrainy