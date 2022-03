Żanna Niemcowa: nikt nie może walczyć z połową świata i wygrać

Żanna Niemcowa - córka byłego lidera opozycji w Rosji Borysa Niemcowa, zamordowanego w Moskwie w 2015 roku – w wywiadzie dla tygodnika "Spiegel" oceniła, że "nikt nie może walczyć z połową świata i wygrać, to szalony pomysł". Jej zdaniem zrozumieją to nawet ci Rosjanie, którzy dziś jeszcze wierzą propagandzie.

Jej zdaniem, "planowany przez Putina blitzkrieg przeciwko Ukrainie nie powiódł się. Oprócz sankcji pojawią się inne problemy. Poziom życia w Rosji obniży się kolosalnie. Nikt nie może walczyć z połową świata i wygrać, to szalony pomysł. I w pewnym momencie zrozumieją to nawet ci Rosjanie, którzy dziś jeszcze wierzą propagandzie".

Żanna Niemcowa o protestach w Rosji i fali emigracyjnej

- Ale jest też wielu Rosjan, którzy opuszczają kraj, obserwujemy wielką falę emigracji, uciekają dziesiątki tysięcy. Nie można tego porównywać z napływem uchodźców z Ukrainy, ale jest to znacząca liczba. To właśnie perły społeczeństwa obywatelskiego odchodzą. Osoby dobrze wykształcone, inżynierowie, informatycy, mali i średni przedsiębiorcy, dziennikarze, działacze praw człowieka i osoby kreatywne. To katastrofa dla Rosji, całkowity drenaż mózgów – dodała Żanna Niemcowa.