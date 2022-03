Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiada nowy plan Marshalla dla odbudowy Ukrainy

Boris Johnson: Rubikon został przekroczony

Wyjaśnił, że próbując uprzedzać konsekwencje tej porażki lub odgadywać, co nastąpi po niej, odwraca się uwagę od podstawowego bieżącego celu, jakim jest pomoc Ukrainie. - To, co mamy zrobić, to zapewnić, że pozostanie on (Władimir Putin - red.) politycznie izolowany, że ekonomicznie będzie pod ogromną presją i będziemy kontynuować obecne wsparcie dla Ukrainy - mówił szef brytyjskiego rządu.