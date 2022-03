Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Trwa 27. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Część załogi elektrowni w Czarnobylu odmówiła jej opuszczenia, choć w końcu zezwolili na to okupujący ją Rosjanie. Prezydent USA Joe Biden ostrzega, że Władimir Putin rozważa użycie broni biologicznej i chemicznej w Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że spotkanie z rosyjskim prezydentem jest niezbędne, aby ustalić stanowisko Rosji w kwestii zakończenia wojny. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska rosyjskie prowadzą ukryte przygotowania do wyborów administracji lokalnej w niektórych częściach obwodu zaporoskiego. Wyrażono obawę, że wojska rosyjskie przygotowują pod pozorem "konwojów humanitarnych" transport amunicji do obwodu zaporoskiego. Może się on odbyć przy użyciu białych ciężarówek rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Pojazdy takie Rosjanie skoncentrowali w porcie w okupowanym Berdiańsku.