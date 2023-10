Izraelskie lotnictwo uderzyło w ponad 200 celów w Strefie Gazy

Izrael walczy piątą dobę po zbrojnym ataku Hamasu. Łączna liczba ofiar śmiertelnych ataków Hamasu na Izrael przekroczyła 1200, wśród nich jest 170 żołnierzy - podał w środę portal "Times of Israel", powołując się na źródła wojskowe. W nocy z wtorku na środę kilkadziesiąt izraelskich samolotów zaatakowało ponad 200 celów w rejonie miasta Gaza, stolicy Strefy Gazy - poinformowały źródła wojskowe. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Izraelu.

> Izrael został we wtorek wieczorem ostrzelany z terytorium Syrii. Pociski spadły na niezamieszkane tereny i nie ma informacji o rannych lub poważnych zniszczeniach. Izraelskie sił obronne (IDF) odpowiadają na te ataki ogniem artyleryjskim i moździerzowym - podaje BBC.

> Minister obrony Izraela Joaw Galant oświadczył we wtorek, że wojska jego kraju przechodzą do "pełnego natarcia" na Strefę Gazy. Galant przemawiał do izraelskich żołnierzy na granicy z palestyńskim terytorium.

> Kilkadziesiąt izraelskich samolotów zaatakowało w nocy z wtorku na środę ponad 200 celów w rejonie miasta Gaza, stolicy Strefy Gazy - poinformowały źródła wojskowe. W nocy syreny alarmowe zabrzmiały w osiedlach izraelskich w pobliżu granicy ze Strefą. Izrael przygotowuje się do ofensywy lądowej.

> Łączna liczba ofiar śmiertelnych ataków Hamasu na Izrael przekroczyła 1200, wśród nich jest 170 żołnierzy - podał w środę portal "Times of Israel", powołując się na źródła wojskowe. Liczba rannych zbliża się do 3 tysięcy. Nadal nie są znane losy około 150 osób porwanych przez terrorystów do Strefy Gazy - dodaje "Times of Israel". Wcześniej ministerstwo zdrowia Izraela informowało, że w rezultacie bezprecedensowego, krwawego ataku Hamasu ponad 2900 osób zostało rannych, a ponad 500 jest nadal hospitalizowanych.

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy opublikowało z kolei dane, według których dotychczas w Strefie zginęło co najmniej 900 osób, a 4600 zostało rannych.

> Siły Obronne Izraela (IDF) przekazały, że uderzyły w szereg celów morskich Hamasu w Strefie Gazy. Zginął przy tym nurek próbujący przedostać się do Izraela przez morze - podał w środę rano portal "Times of Israel". IDF twierdzi, że doki Khan Younis i Gaza City, używane przez Hamas "do przeprowadzania ataków terrorystycznych na izraelskie wybrzeże", zostały trafione ogniem artyleryjskim z okrętów rakietowych, śmigłowców bojowych i artylerii naziemnej.

> Pierwszy amerykański samolot transportowy z - jak to określono - "zaawansowaną" amerykańską amunicją wylądował we wtorek wieczorem w bazie lotniczej Nevatim, w południowym Izraelu - poinformowały izraelskie źródła wojskowe. Według tych źródeł amunicja ma umożliwić "dokonywanie silnych uderzeń i przygotowanie do dodatkowych operacji".

> Setki osób wzięły udział w Rzymie w manifestacji ze świecami we wtorek wieczorem, zorganizowanej na znak solidarności z Izraelem zaatakowanym przez palestyński Hamas. Obecni byli m.in. ambasador Izraela we Włoszech Alon Bar oraz ministrowie włoskiego rządu, wśród nich szef MSZ, wicepremier Antonio Tajani.

> Izraelska organizacja praw człowieka B'Tselem oskarżyła wojsko izraelskie o popełnienie zbrodni wojennych w ramach militarnej odpowiedzi na atak palestyńskiego Hamasu. Wcześniej grupa ta o zbrodnie wojenne oskarżyła także Hamas.

> Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths zaapelował we wtorek do Izraela i palestyńskiego Hamasu o natychmiastowe uwolnienie wszystkich osób wziętych jako zakładników.

> Do ośmiu wzrosła liczba obywateli Francji, którzy zginęli w Izraelu w wyniku ataków palestyńskiego Hamasu - poinformowała minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna. 20 Francuzów jest zaginionych. Wśród osób prawdopodobnie porwanych, zdaniem Colonny, jest "co najmniej jedno, a być może nawet kilkoro dzieci".

