Ten kawałek rosyjskiego terytorium nie jest "priorytetem" dla Putina

Prezydent Władimir Putin nie chce przerzucać wojsk do obwodu kurskiego ze wschodniego Donbasu, ponieważ odparcie ukraińskiej ofensywy w tym regionie nie uważa za priorytet - podała agencja Associated Press, powołując się na ekspertów.

Rosji brakuje oddziałów w rejonie obwodu kurskiego, by móc poradzić sobie z ofensywą Ukraińców, ale też podejmuje zdumiewająco skromne kroki, aby przerwać pierwszą od czasów II wojny światowej okupację jej terytoriów - oceniła w czwartkowej publikacji Associated Press.

Rosja "nie zabrała się energicznie za odpieranie ofensywy"

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (International Institute of Strategic Studies - IISS) Nigel Gould-Davies, cytowany przez amerykańską agencję, stwierdził, że Kreml za wszelką cenę stara się uniknąć konieczności przerzucania do obwodu kurskiego żołnierzy, którzy "biorą udział w jego własnej ofensywie w Donbasie". "Rosja uważa teraz, że może opanować zagrożenie na swej ziemi, nie torpedując swojego najważniejszego celu w Ukrainie" - ocenił Nigel Gould-Davies.

Tatiana Stanowa z ośrodka Carnegie Russia Eurasia Center powiedziała w wywiadzie dla AP, że "Putin koncentruje się na tym, by doprowadzić do upadku ukraińskiego państwa, i uważa, że to automatycznie sprawi, iż wszelkie terytorialne zdobycze (Ukraińców) staną się nieistotne".