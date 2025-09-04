Słynny "Portret damy" odnaleziony. Córka nazisty ma usłyszeć zarzuty

Obraz odnaleziony we Włoszech. To może być skradziony Klimt Źródło: Twitter/Polizia di Stato

Argentyńscy urzędnicy poinformowali w środę, 3 września, że udało się odzyskać słynne dzieło. Zostało im przekazane przez prawnika Patrici Kadgien. Jest ona córką wysokiej rangi urzędnika III Rzeszy, Friedricha Kadgiena, który był głównym doradcą Hermanna Göringa, zastępcy Adolfa Hitlera.

Jak podaje BBC, Ariel Bassano, ekspert sztuki, który zajmował się tą sprawą, powiedział reporterom, że dzieło podchodzące z 1710 roku, jest "w dobrym stanie jak na swój wiek". Wycenił jego wartość na około 50 tys. dolarów (182 tys. zł).

Znaleziono inne dzieła sztuki

Obraz włoskiego malarza Giuseppego Ghislandiego "Portret damy", który dotychczas uznawany był za zaginiony, udało się namierzyć pod koniec sierpnia dzięki ofercie zamieszczonej na stronie internetowej agenta nieruchomości. Dzieło zlokalizowano w nadmorskiej miejscowości Mar del Plata, w domu, który należał do Friedricha Kadgiena. Władze przeprowadziły nalot na nieruchomość, prawdopodobnie należącą obecnie do jego córki, ale obrazu tam nie znaleziono. Władze poinformowały jednak, że doszło do przeszukania innych nieruchomości powiązanych z rodziną i ujawniły one kolejne dzieła sztuki, które mogły zostać skradzione podczas wojny.

Para uważa, że "odziedziczyła" dzieło

Patricia Kadgien oraz jej mąż Juan Carlos Cortegoso, na których 1 września nałożono areszt domowy i mają usłyszeć zarzuty "ukrywania kradzieży w kontekście ludobójstwa", utrzymują, jak przekazuje argentyńska gazeta "La Nation", że "są prawowitymi właścicielami dzieła sztuki, które odziedziczyli". Prawnik Patricii Kadgien, Carlos Murias, powiedział lokalnej gazecie "La Capital", że para będzie współpracować z władzami.

"Portret damy" ("Contessa Colleoni") autorstwa włoskiego mistrza Giuseppe Ghislandiego, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku, był jednym z ponad tysiąca dzieł sztuki skradzionych przez nazistów z kolekcji mieszkającego w Amsterdamie żydowskiego marszanda Jacques'a Goudstikkera.

