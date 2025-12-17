Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

15-latek oskarżony o zabójstwo 9-letniej dziewczynki

policja anglia wielka brytania shutterstock_2016383702
Interwencja brytyjskiej policji (Wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło: Reuters Archive
Ciało 9-letniej dziewczynki Arii Thorpe odnaleziono w poniedziałek w pobliżu jej domu w Weston-super-Mare w Anglii. O zabójstwo został oskarżony 15-letni chłopak - informuje brytyjska stacja BBC.

Do zdarzenia doszło przy Lime Close w miejscowości Weston-super-Mare, u zachodnich wybrzeży południowej Anglii, podaje BBC. Sekcja zwłok wykazała, że 9-letnia Aria Thorpe, której ciało odnaleziono w poniedziałek w pobliżu jej domu, zginęła od pojedynczego ciosu zadanego ostrym narzędziem.

Nastolatek oskarżony o zabójstwo dziecka

Służby pojawiły się na miejscu 15 grudnia kilka minut po godzinie 18, gdzie lekarze stwierdzili zgon dziewczynki. Rozpoczęto od razu przeszukania okolicznych domów i po zaledwie kilku minutach zatrzymano podejrzewanego o związek ze sprawą 15-latka. Z uwagi na młody wiek nie podano jego tożsamości.

W środę brytyjskie media przekazały, że zatrzymanemu 15-latkowi postawiono zarzut zabójstwa i osadzono go w areszcie, gdzie będzie oczekiwał na rozprawę przed Sądem Rejonowym w Bristolu. Policja nie podała informacji na temat ewentualnego motywu zabójstwa, ani jaka relacja łączyła 15-latka i 9-latkę.

Nie żyje 11-letnia Danusia. Jak rozmawiać z dziećmi o tej tragedii
Dowiedz się więcej:

Nie żyje 11-letnia Danusia. Jak rozmawiać z dziećmi o tej tragedii

Polska

Śledztwo po zabójstwie

Od poniedziałku w okolicy Lime Close, gdzie doszło do zabójstwa, pracują zespoły techników kryminalistycznych, które prowadzą dochodzenie. Nadinspektor Jen Appleford w rozmowie z BBC przyznała, że służby "wiedzą o tym, jak zrozpaczone i zszokowane tą straszną wiadomością będzie całe Weston-super-Mare".

Zaznaczyła, że nie jest w stanie opisać bólu i cierpienia, które obecnie czuje "cała rodzina dziewczynki". Jak podaje stacja, Appleford zaapelowała także do mieszkańców okolicy o powstrzymanie się od spekulacji na temat okoliczności zdarzenia i zapowiedziała, że działania służb będą kontynuowane w okolicy w kolejnych dniach.

Sąsiedzi w szoku

Sąsiedzi nie ukrywają, że są wstrząśnięci tym zdarzeniem. - Jestem przerażona, że ​​małe dziecko zostało (zabite), to naprawdę szokujące - mówiła w rozmowie z BBC jedna z mieszkanek okolicy. Glynis Field, mieszkająca w okolicy blisko pół wieku przyznała, że "nigdy w życiu nie widziała tylu radiowozów, karetek, uzbrojonych policjantów".

Lokalny poseł Dan Aldridge określił śmierć Arii jako "absolutnie druzgocącą tragedię dla rodziny i jej bliskich".

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: BBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Tony Dunn / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
AngliaWielka BrytaniaZabójstwo
Czytaj także:
Gęsta mgła
W wielu miejscach warunki do jazdy mocno się pogorszą
METEO
O włos od wypadku na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze
Centymetry od tragedii. Autobus się zatrzymał, auto nie. Nagranie
Lubuskie
wyspy marshalla shutterstock_1725317941
800 dolarów rocznie dla każdego. "Zastrzyk morale"
BIZNES
Kierowca miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu
Tirami zablokowali pijanego kierowcę
Lublin
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Łowili ryby na szarpaka
WARSZAWA
Dworzec kolejowy w Modlinie został zabytkiem
Minister odrzucił skargę, dworzec w Modlinie jest zabytkiem
WARSZAWA
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w październiku 2025 r.
Zełenskiemu "bardzo zależy". Spotkanie z Tuskiem pod jednym warunkiem
Świat
Konsulat Generalny Rosji w Krakowie (zdjęcie archiwalne)
Wyrzucili stąd Rosjan po pożarze przy Marywilskiej. Dawny konsulat wynajęty
Kraków
Szpital psychiatryczny w Tworkach
Pijanych wożą do szpitala psychiatrycznego. "Ponad połowa nie powinna tu trafić"
Klaudia Kamieniarz
Czarzasty na proteście przed Sejmem
"Nagle serca stały się z kamienia?". Czarzasty apeluje do PiS
shutterstock_1165701511
Nagły zwrot Brukseli. "Istotna zmiana"
BIZNES
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Chłód będzie napierał na Polskę, ale ciepło nie pozwoli mu wtargnąć
METEO
Rzeszów, wypadek autokaru
Autokar "przeleciał przez środek ronda". Kierowca trafił do aresztu
Rzeszów
Jeden z zatrzymanych w sprawie oszustw
Ona wypłacała wyłudzone pieniądze, oni czekali przed bankiem
WARSZAWA
imageTitle
Zaskakująca decyzja Alcaraza. "Bardzo trudno mi to pisać"
EUROSPORT
imageTitle
Ultimatum dla Romana Abramowicza
EUROSPORT
Jelenia Góra, zabójstwo 11-latki
Zabójstwo 11-letniej Danusi. Nowe informacje o zatrzymanej dziewczynce
Wrocław
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu w 2026 roku. URE podał nowe taryfy
BIZNES
49 min
pc
Ograniczać, edukować, a gdzie odpowiedzialność firm? "Dzieci same się nie obronią"
Debata TVN24+
Jarosław Kaczyński
Kaczyński powiedział "nie publikuj". Ale się spóźnił i się zaczęło
PODCAST POLITYCZNY
jomo shutterstock_2041034765
Kortyzol, sen, uważność. Tak reaguje mózg po dwóch dniach w trybie JOMO
Zdrowie
imageTitle
Po wypadku przeszła dwie operacje, czeka na trzecią. "Testuję swoje granice"
EUROSPORT
Bliźniaczy tupolew nr 102
Śledztwo w sprawie zniszczenia tupolewa umorzone  
Ładowanie samochodów elektrycznych
Te auta wyszły na prowadzenie. Rekordowy wzrost sprzedaży
BIZNES
Sam Altman
Gigant może zainwestować miliardy w OpenAI. Trwają rozmowy
BIZNES
Janusz Kowalski
Był pan u Morawieckiego? "No jakoś nie"
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Policjant spryskał gazem posłankę Magdalenę Biejat. Akt oskarżenia
WARSZAWA
ginekolog fotel_53893486
Coś podejrzewały, teraz mogą to sprawdzić. Wystarczy się zapisać
Poznań
Sztokholm, jesień, zima
Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca
METEO
Gliński, Konrad Frysztak
Posłowie PiS poderwali się z ław, na sali krzyki. Poszło o Brauna

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica