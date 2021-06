Kolejne zaproszenie do Białego Domu. Aby potwierdzić "głębokie więzi dwustronne"

Niemiecka kanclerz Angela Merkel poleci do Waszyngtonu 15 lipca na spotkanie z prezydentem Joe Bidenem. Informacja o planowanym spotkaniu obojga przywódców została ogłoszona podczas pierwszego dnia szczytu G7 w Carbis Bay w Kornwalii. W tym tygodniu zaproszenie do Białego Domu otrzymał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Wyraźne ochłodzenie" za kadencji Trumpa

Niemiecka kanclerz, która ma opuścić urząd po wrześniowych wyborach do Bundestagu, miała - jak opisała francuska agencja Agence France-Presse - notorycznie trudne relacje z poprzednim amerykańskim prezydentem USA Donaldem Trumpem. "O ile Niemcy i Stany Zjednoczone tradycyjnie utrzymują bliskie relacje, o tyle kadencja Trumpa charakteryzowała się wyraźnym ochłodzeniem na linii Berlin-Waszyngton" - zauważono.

Były prezydent krytykował przede wszystkim zbyt niski, jego zdaniem, wkład Niemiec do budżetu NATO. W lipcu bez konsultacji z Berlinem ogłosił przesunięcie 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Plan ten został porzucony przez Bidena zaraz po objęciu przez niego urzędu.

Zełenski też pojedzie do Waszyngtonu

Informacja o spotkaniu Biden-Merkel została ogłoszona podczas pierwszego dnia szczytu G7 w Carbis Bay w Kornwalii. To pierwszy szczyt z udziałem prezydenta USA Joe Bidena, premierów Japonii Yoshihide Sugi i Włoch Mario Draghiego, oraz najprawdopodobniej ostatni dla Angeli Merkel na urzędzie kanclerza Niemiec. "Siódemkę" uzupełniają prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Kanady Justin Trudeau i gospodarz szczytu, brytyjski premier Boris Johnson.

W tym tygodniu informowano także, że z Joe Bidenem w Waszyngtonie spotka się także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski . "Z niecierpliwością czekam na to spotkanie, by omówić sposoby rozszerzenia strategicznej współpracy między Ukrainą i USA" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych, informując o zaproszeniu.

Do tej pory Biden przyjął osobiście dwóch zagranicznych przywódców. Byli to premier Japonii Yoshihide Suga i prezydent Korei Południowej Mun Dze In.