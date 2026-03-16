Świat

Ambasada USA zaatakowana. Wzywają do opuszczenia kraju

Ambasada USA w Bagdadzie
Czarny dym nad ambasadą USA w Bagdadzie. Budynek został uszkodzony w ataku rakietowym (14.03.2026)
Źródło: Reuters/social media
Ambasada USA w Bagdadzie została zaatakowana. Na nagraniach widać ogień i słup dymu. Placówka ogłosiła wstrzymanie działalności i wezwała Amerykanów w Iraku do opuszczenia kraju.

Pierwsze doniesienia o eksplozjach pojawiły się w poniedziałek wieczorem. W stronę budynku ambasady wystrzelono dwa pociski typu Katiusza - podał Reuters, powołując się na źródła w irackich służbach. Al Dżazira poinformowała, że w kompleks ambasady trafił co najmniej jeden pocisk.

Z kolei w stojący w pobliżu hotel Al-Rasheed uderzyć miał dron, wywołując pożar na dachu budynku.

Zarówno amerykańska ambasada, jak hotel znajdują się w tak zwanej Zielonej Strefie - silnie ufortyfikowanym obszarze Bagdadu, w którym mieszczą się przedstawicielstwa dyplomatyczne i instytucje rządowe.

Ambasada wstrzymuje działalność, wzywa do ewakuacji

Ambasada opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym ogłosiła wstrzymanie działalności. "Ambasada USA w Bagdadzie i Konsulat Generalny w Irbilu zawiesiły wszystkie rutynowe usługi konsularne" - napisano.

Ponowiono również wezwania dla Amerykanów przebywających w Iraku do opuszczenia kraju. Placówka po raz pierwszy apelowała o ewakuację w sobotę, 14 marca, po poprzednim ostrzale rakietowym budynku.

Ataki na placówki USA

Amerykańskie instytucje w Bagdadzie stały się celem ataków po rozpoczęciu przez USA i Izrael nalotów na Iran. Od rozpoczęcia wojny amerykańska ambasada w Bagdadzie była atakowana co najmniej dwa razy. Szturm na Zieloną Strefę rozpoczął się już wieczorem pierwszego dnia konfliktu. Ambasada została trafiona pociskiem również w sobotę, 14 marca.

Szturm na placówki dyplomatyczne USA. Są zabici i ranni

Czarny dym nad ambasadą USA po ataku rakietowym

W niedzielę media informowały również o rakietach wystrzelonych w kierunku jednej z placówek dyplomatycznych USA w pobliżu lotniska w Bagdadzie.

OGLĄDAJ: Trump się przeliczył? "Myśleli: wejdziemy, zbombardujemy i będzie koniec"
Trump się przeliczył? "Myśleli: wejdziemy, zbombardujemy i będzie koniec"

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CEERWAN AZIZ

IrakBliski WschódIranUSA
Czytaj także:
imageTitle
Reprezentacja Polski osłabiona przed barażami o mundial
EUROSPORT
imageTitle
"Istotne okoliczności łagodzące", a i tak najwyższa kara w historii
EUROSPORT
imageTitle
Nowe wieści w sprawie Mbappe. Co z występem gwiazdora w hicie?
EUROSPORT
imageTitle
Ogromna wpadka bramkarza. Koledzy uratowali mu skórę
EUROSPORT
Małgorzata Manowska
Sędziowie dali jej czas do 4 kwietnia. Manowska odpowiada
Polska
imageTitle
Trzy lata temu Polak po raz ostatni wygrał konkurs Pucharu Świata
EUROSPORT
Oblodzenie, noc
Noc z zimowymi zagrożeniami. Gdzie trzeba uważać
METEO
Uszkodzony rosyjski tankowiec Arctic Metagaz dryfuje po Morzu Śródziemnym
Tankowiec z floty cieni dryfuje na Morzu Śródziemnym. Dziewięć krajów alarmuje
METEO
Generał Karol Molenda
Polski generał z ważnym stanowiskiem w NATO
Polska
Roman Polko
Generał Polko apeluje do Nawrockiego. "Nie jest za późno"
Polska
imageTitle
Wielkie problemy Bayernu. Szykuje się debiut 16-latka
EUROSPORT
imageTitle
Uciekał przed przymusową kąpielą. Nie udało się
EUROSPORT
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Trump: liczne kraje powiedziały mi, że są już w drodze
Świat
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Rośnie liczba ofiar osuwiska. Ponad 11 tysięcy osób musiało opuścić domy
METEO
FPF
Żurek: to, że była taka tradycja, nie oznacza, że trzeba ją kontynuować
Polska
imageTitle
Zaskakujący zwrot w sprawie piłkarek Iranu
EUROSPORT
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank ukarany. Ma zapłacić ponad 21 milionów złotych
BIZNES
Mgły nocą
Gdy zanikną opady, rozwiną się mgły
METEO
Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń
Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia
WARSZAWA
Donald Trump
Trump o najwyższym przywódcy Iranu: nie wiemy, czy żyje
Świat
shutterstock_2506976947
LOT przedłużył zawieszenie lotów. Chodzi o cztery kierunki
BIZNES
Sąd Najwyższy
Będzie opinia TSUE w sprawie polskiego Sądu Najwyższego
Świat
Skradzione diamenty mają być warte nawet cztery miliony złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Stracili 33 miliony złotych. 192 osoby oszukane
Lublin
Plakaty wyborcze Fideszu
"Całe Węgry są oklejone plakatami, które straszą"
Świat
Produkcja amunicji kalibru 155 mm w Zakładach Chemicznych "Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy
Kluczowa dla NATO polska fabryka podwoi produkcję
BIZNES
nazar
Wrócił z rosyjskiej niewoli trzy lata po swoim pogrzebie
Świat
Wypadek motocyklisty pod Skaryszewem
"Czarna seria rozpoczęła się w piątek". Trzy osoby nie żyją, 21 jest rannych
WARSZAWA
W Missouri wiatr zmiótł stodołę z osłami
Wiatr zmiótł stodołę. Osły uciekały w popłochu
METEO
pap_20251023_2JD
Trump: szefowa personelu Białego Domu ma nowotwór
Świat
Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych
Na przejściu dla pieszych potrąciła kobietę
Lublin
