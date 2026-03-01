Ali Chamenei został zabity. Iran potwierdza

Ali Chamenei nie żyje

Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei zginął w sobotę rano w swoim biurze - przekazały irańskie media po godzinie 2 czasu polskiego.

Prezenter irańskiej telewizji odczytał oświadczenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, potwierdzające śmierć Chameneia. W komunikacie napisano, że jego "męczeństwo" stanie się początkiem "powstania w walce przeciwko prześladowcom".

Ali Chamenei Źródło: PAP/EPA/LEADER'S OFFICE HANDOUT

W oświadczeniu, które przekazały również inne państwowe media, nie pojawiła się wzmianka o następcy ajatollaha. Nie podano szczegółów na temat jego śmierci, ale obwiniono za nią USA i Izrael.

"Straciliśmy wielkiego przywódcę i opłakujemy go. Przywódcę, który był niezwykły pod względem czystości ducha, siły wiary, zaradności (...), odwagi w obliczu arogancji oraz dżihadu na ścieżce Boga" - oświadczył z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Informację o śmierci ajatollaha były wcześniej przekazywane przez rząd Izraela i prezydenta USA Donalda Trumpa.

Atak na Iran

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę rano atak na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.

Działania Żelaznej Kopuły nad Zatoką Hajfy w Izraelu Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Dziennik "New York Times" opublikował wcześniej w sobotę zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia i zawalone budynki w kompleksie, używanym zwykle jako rezydencja Chameneia i miejsce, gdzie przyjmowani byli wysokiej rangi urzędnicy. Izraelska telewizja Kanał 12 podała, że rezydencja ajatollaha została "całkowicie zniszczona”.

Zniszczenia w rezydencji Chameneia Źródło: Airbus/CNN

Według źródeł agencji Reutera Izrael i USA przeprowadziły atak w chwili, gdy trwało spotkanie Chameneia z głównymi doradcami.

Władze Izraela informowały, że wraz z nim zginął wpływowy były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani i dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur.

