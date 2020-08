Żona otrutego opozycjonisty: widzę uderzające podobieństwa w sprawie Aleksieja Nawalnego

Gdy lekarze znaleźli w jego organizmie polon, dopiero wtedy zrozumieliśmy, że musiał on być zamówiony przez państwo - mówiła Marina Litwinienko, wdowa po otrutym w 2006 roku byłym agencie FSB Aleksandrze Litwinience. Jak dodała, widzi "uderzające podobieństwa w sprawie Aleksieja Nawalnego".

Aleksiej Nawalny, jeden z najważniejszych rosyjskich opozycjonistów, został hospitalizowany w czwartek w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy i stracił przytomność. Samolot lądował awaryjnie w Omsku. Opozycjonista jest w śpiączce. Jego współpracownicy uważają, że próbowano go otruć. W sobotę trafił do szpitala w stolicy Niemiec - Berlinie.