Pomógł wygrać Trumpowi, teraz zaangażuje się w wybory w muzułmańskim państwie

Chris LaCivita, zaufany doradca Donalda Trumpa, zaangażuje się w wybory parlamentarne w Albanii. Amerykanin poprowadzi w nich kampanię opozycyjnej Partii Demokratycznej. Zrobi to, by - jak mówi - "pomóc w wyborze premiera, który będzie prawdziwym przyjacielem Stanów Zjednoczonych". Obecnego szefa rządu LaCivita oskarża on o bycie polityczną "marionetką".