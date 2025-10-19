Logo strona główna
Świat

Sztuczna inteligencja źle zdiagnozowała raka. Pomyłek było więcej

Sztuczna inteligencja, AI, szpital, pacjenci
Sztuczna inteligencja pomagała lekarzom w kolonoskopii. Po trzech miesiącach ich umiejętności pogorszyły się
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Według badań włoskich naukowców narzędzia sztucznej inteligencji stosowane w medycynie popełniają błędy w około 70 procentach przypadków. "Oko lekarza pozostaje niezastąpione" - skomentował kierownik projektu badawczego.

Badacze przeanalizowali odpowiedzi dostarczone przez ChatGPT w 200 wymyślonych przypadkach klinicznych, dotyczących różnych specjalizacji lekarskich. Pomyłki wykryto w tak poważnych diagnozach, jak te dotyczące raka skóry i piersi - podał dziennik "Il Messaggero".

Policja: ten "dowcip" wcale nie jest śmieszny, porozmawiajcie z dziećmi
Najnowsze

Częste błędy AI w medycynie

Projekt badawczy Instytutu Klinicznego i Uniwersytetu Humanitas w Rozzano koło Mediolanu rozpoczął się w 2023 roku. Każdy z przedstawionych narzędziom sztucznej inteligencji przypadków został opracowany w ścisłej współpracy ze specjalistami medycyny i zgodnie z najnowszymi wskazówkami diagnostycznymi.

Stwierdzono błędne odpowiedzi w ok. 70 proc. przypadków, a także niedokładne lub wręcz wymyślone odwołania do źródeł w 30 proc.

ChatGPT udzielił częściowo przydatnych odpowiedzi w 62 proc. przypadków, ale wolnych od błędów było tylko 32 procent.

Talk dla dzieci zanieczyszczony azbestem narażał na raka. Znany koncern pozwany
Zdrowie

Wśród najpoważniejszych błędów była niewłaściwa diagnoza dotycząca raka skóry oraz pomylenie dwóch różnych rodzajów nowotworu piersi. Cytowano przy tym nieistniejące źródła medyczne.

Jak zaznaczył kierownik projektu Vincenzo Guastafierro, cytowany przez dziennik "Il Messaggero", rezultaty te pokazują, że konieczna jest ostrożność przy wykorzystywaniu AI na polu medycyny, bo pomyłki w diagnozie, które wykryto, mogłyby mieć poważne konsekwencje.

"Oko lekarza pozostaje niezastąpione. AI musi być uważana za wsparcie, ale nie za zamiennik kompetencji człowieka" - zaznaczył.

Wyniki badań opublikowano na łamach specjalistycznego pisma "European Journal of Pathology".

Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock/ SOMKID THONGDEE

Udostępnij:
TAGI:
Sztuczna inteligencjaAIMedycynaWłochyBadania naukoweBadania kliniczne
