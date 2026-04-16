Świat Koniec ze znaną mapą świata? Afrykański kraj zapowiada działania

Togo ubiega się o odrzucenie map Mercatora Źródło: Reuters

W opracowanej w 1569 roku siatce Merkatora (nazwanej od nazwiska flamandzkiego kartografa Gerarda Merkatora) południki przecinają się z równoleżnikami pod stałym kątem. To powoduje, że odległości wiernie zachowane są jedynie na równiku, a w miarę oddalania się od niego zniekształcenia są coraz większe. Krytycy odwzorowania Merkatora zwracają uwagę, iż sprawia ono, że Grenlandia wydaje się być tak duża jak Afryka. Tymczasem kontynent ten jest blisko 14 razy większy od największej wyspy świata. Zdaniem krytyków taka perspektywa utrwala marginalizację Afryki pomimo jej ogromnych rozmiarów i liczby ludności, kształtując narrację w mediach, edukacji i polityce.

Merkator do lamusa?

Unia Afrykańska powierzyła Togo zadanie promowania kampanii "Correct The Map" (Poprawcie mapę), której celem jest zaprzestanie stosowania mapy z odwzorowaniem Merkatora przez rządy i organizacje międzynarodowe. Twórcy kampanii wzywają do przyjęcia odwzorowania Equal Earth z 2018 roku.

Mapa Merkatora (po lewej) i mapa Equal Earth (po prawej) Źródło: Reuters

Na początku tego roku UA przyjęła rezolucję promującą Equal Earth i zachęcającą 55 państw członkowskich do odejścia od odwzorowania Merkatora. To drugie wciąż jest szeroko stosowane, m.in. przez szkoły i firmy technologiczne na całym świecie - przypomniał Reuters.

Minister spraw zagranicznych Togo Robert Dussey w rozmowie z Reutersem w poniedziałek powiedział, że obecnym wyzwaniem na poziomie instytucjonalnym jest doprowadzenie do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji, tak by nowszą mapę zatwierdziły ONZ i UNESCO. - Togo ma poparcie wszystkich krajów afrykańskich - dodał minister. Poinformował także, że głosowanie w sprawie rezolucji może odbyć się we wrześniu.

Redagował AM