Talibowie zamykają drzwi uniwersytetów dla kobiet

Kierowany przez talibów afgański resort szkolnictwa wyższego poinformował, że studentki nie będą miały wstępu na uniwersytety do odwołania. To kolejny krok w ograniczaniu swobód kobiet w tym kraju.

Kiedy 15 sierpnia talibowie zajęli Kabul - co w praktyce oznaczało przejęcie kontroli nad prawie całym Afganistanem - obiecywali, że będą szanowali prawa kobiet "zgodnie z szariatem". Zapewniali, że będą mogły wrócić do pracy, szkół oraz pełnić wysokie funkcje w administracji państwowej. Mimo to do nowego rządu nie powołano ani jednej kobiety.