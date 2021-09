Zatrzymali sklepikarza, jego ciało znaleziono po kilku dniach. BBC: talibowie zabijają cywilów w Dolinie Pandższiru

Talibowie, którzy przed kilkunastoma dniami weszli do Doliny Pandższiru, oskarżani są o zamordowanie co najmniej 20 cywilów zamieszkujących ten region Afganistanu - informuje BBC. Brytyjski portal podkreślił, że dysponuje dowodami na łamanie przez talibów obietnicy powstrzymywania się od odwetu na mieszkańcach ostatniego stawiającego wobec nich opór regionu. BBC opisuje między innymi nagranie, na którym zarejestrowano egzekucję na jednej z dróg w dolinie.

BBC: talibowie zabijają cywilów w Dolinie Pandższiru

W poniedziałek BBC przekazało, że mimo odcięcia komunikacyjnego Doliny Pandższiru, dysponuje dowodami na to, że talibowie dopuszczają się w tym regionie morderstw, wbrew deklaracjom, że zaniechają odwetu na swych przeciwnikach. Według brytyjskiego portalu, z rąk bojowników miało zginąć co najmniej 20 cywilów.

Mieszkańcy opuszczają Pandższir

Gdy bojownicy wkroczyli do Doliny Pandższiru, zachęcali mieszkańców, by powrócili do swych codziennych aktywności. - Jeżeli są sklepikarzami, mogą wrócić do swych sklepów. Jeżeli są rolnikami, mogą iść na farmy. Jesteśmy tu, by ich chronić. By chronić ich życie i ich rodziny - przekonywał rzecznik talibów Malavi Abdullah Rahamani.