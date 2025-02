Ozdoba przerwał konferencję Bodnarowi. Brejza: akcję reżyserowała żona Ziobry

Jacek Ozdoba, europoseł PiS, powiedział w czwartek do Adama Bodnara, że "jest podejrzewany o zamach stanu w Polsce". Minister sprawiedliwości prezentował podczas komisji do spraw prawnych Parlamentu Europejskiego priorytety polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej i odpowiadał na pytania eurodeputowanych. Głos Ozdobie odebrał przewodniczący komisji. Europoseł Krzysztof Brejza później poinformował, że "akcję rozbijania konferencji prasowej ministra reżyserowała" żona Zbigniewa Ziobry - asystentka kilku europosłów PiS w PE.

"Tego rodzaju oskarżeń nie można rzucać na tej komisji"

- Przepraszam bardzo, tego rodzaju oskarżeń nie można rzucać na tej komisji - odpowiedział mu Zarzalejos. - To mój czas, nie pana - odparł Ozdoba. W odpowiedzi przewodniczący zagroził, że poprosi go o opuszczenie sali. Gdy Ozdoba przerywał wystąpienie następnego mówcy, Zarzalejos powiedział mu: - Proszę o ciszę. Zapowiedział, że sprawę zgłosi do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.