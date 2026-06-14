Świat Ebola rozprzestrzenia się w Kongu. Potwierdzono 710 zakażeń Oprac. Mikołaj Stępień |

Ośrodek leczenia eboli w Demokratycznej Republice Konga Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA

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Liczba potwierdzonych przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga wzrosła do 710, w tym odnotowano 149 zgonów - poinformowało w sobotą Ministerstwo Zdrowia republiki.

W czwartek odnotowano natomiast 676 potwierdzonych przypadków wirusa ebola i 136 zgonów. Dzień wcześniej ministerstwo informowało o 635 potwierdzonych przypadkach i 127 zgonach.

Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga

Trwającą, 17. epidemię eboli w DRK od wykrycia tej choroby w 1976 r., ogłoszono 15 maja, niespełna pół roku po poprzedniej, która oficjalnie zakończyła się pod koniec 2025 roku. Obecna epidemia rozprzestrzeniła się też na sąsiadującą z DRK Ugandę.

Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tys. osób. Najtragiczniejsza w skutkach epidemia w DRK z lat 2018-2020 pochłonęła prawie 2,3 tys. ofiar śmiertelnych.

Wirus ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby

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