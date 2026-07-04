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250. urodziny USA. Donald Trump najchętniej sam zdmuchnąłby świeczki

Monika Winiarska
Monika Winiarska
Przemówienie Donalda Trumpa podczas otwarcia Great American State Fair na National Mall w Waszyngtonie
Przemówienie Donalda Trumpa podczas otwarcia Great American State Fair na National Mall w Waszyngtonie
Źródło zdj. gł.: Jacquelyn Martin/Associated Press/East News
4 lipca Stany Zjednoczone będą świętować 250. urodziny. Ale czyje to tak naprawdę święto? Donald Trump najwyraźniej uważa, że jego. - To, co wielkie w tym kraju, sprowadza do własnej polityki, własnych poglądów i własnych osiągnięć - mówi w rozmowie z TVN24+ Michael Scherer, dziennikarz amerykańskiego magazynu "The Atlantic".Artykuł dostępny w subskrypcji

24 czerwca w Waszyngtonie ruszył Great American State Fair - 16-dniowa impreza plenerowa z okazji 250-lecia niepodległości USA. Pierwszy dzień targów minął pod znakiem roztopionych lodów i zacinającego się diabelskiego młyna. Zawiodło zasilanie. Na otarcie łez można było kupić kultową Liberty Sandwich z masłem orzechowym i kremem marshmallow za jedyne 13 dolarów albo podziwiać krowę "Melanię" z Wirginii Zachodniej, która swe "patriotyczne imię" zawdzięcza sierści przypominającej kolor włosów żony prezydenta.

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Tagi:
USADonald TrumpPolityka
Monika Winiarska
Monika Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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