250. urodziny USA. Donald Trump najchętniej sam zdmuchnąłby świeczki

4 lipca Stany Zjednoczone będą świętować 250. urodziny. Ale czyje to tak naprawdę święto? Donald Trump najwyraźniej uważa, że jego. - To, co wielkie w tym kraju, sprowadza do własnej polityki, własnych poglądów i własnych osiągnięć - mówi w rozmowie z TVN24+ Michael Scherer, dziennikarz amerykańskiego magazynu "The Atlantic".Artykuł dostępny w subskrypcji
24 czerwca w Waszyngtonie ruszył Great American State Fair - 16-dniowa impreza plenerowa z okazji 250-lecia niepodległości USA. Pierwszy dzień targów minął pod znakiem roztopionych lodów i zacinającego się diabelskiego młyna. Zawiodło zasilanie. Na otarcie łez można było kupić kultową Liberty Sandwich z masłem orzechowym i kremem marshmallow za jedyne 13 dolarów albo podziwiać krowę "Melanię" z Wirginii Zachodniej, która swe "patriotyczne imię" zawdzięcza sierści przypominającej kolor włosów żony prezydenta.
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