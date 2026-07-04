250. urodziny USA. Donald Trump najchętniej sam zdmuchnąłby świeczki

Przemówienie Donalda Trumpa podczas otwarcia Great American State Fair na National Mall w Waszyngtonie

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24 czerwca w Waszyngtonie ruszył Great American State Fair - 16-dniowa impreza plenerowa z okazji 250-lecia niepodległości USA. Pierwszy dzień targów minął pod znakiem roztopionych lodów i zacinającego się diabelskiego młyna. Zawiodło zasilanie. Na otarcie łez można było kupić kultową Liberty Sandwich z masłem orzechowym i kremem marshmallow za jedyne 13 dolarów albo podziwiać krowę "Melanię" z Wirginii Zachodniej, która swe "patriotyczne imię" zawdzięcza sierści przypominającej kolor włosów żony prezydenta.