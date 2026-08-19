Świat 103 ukraińskich jeńców wróciło do kraju. Wśród nich obrońcy Mariupola Oprac. Adrian Wróbel |

103 ukraińskich jeńców wojennych wróciło do kraju Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: https://www.facebook.com/koordshtab

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"Dziś 103 ukraińskich żołnierzy wraca do domu z rosyjskiej niewoli. To nasi obrońcy z Sił Zbrojnych, Służby Granicznej i Gwardii Narodowej Ukrainy" - napisał Zełenski. Dodał, że są wśród nich m.in. obrońcy Mariupola, którzy walczyli w tym mieście w 2022 roku.

Today, 103 Ukrainian warriors are returning home from Russian captivity.



They are defenders from the Armed Forces, the State Border Guard Service, and the National Guard. Among those released are warriors who defended Ukraine in Mariupol and in the Donetsk, Luhansk, Kharkiv,… pic.twitter.com/S11swC2k5O — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2026 Rozwiń

"Pamiętamy o każdym, kto przebywa w niewoli. Robimy wszystko, co możliwe, aby zapewnić wszystkim powrót do domu" - dodał Zełenski.

Zły stan zdrowia żołnierzy

Jak wynika z informacji przekazanych na Telegramie przez Sztab Koordynacyjny, który zajmuje się organizacją wymian, stan zdrowia większości uwolnionych żołnierzy jest zły, co wynika z odniesionych przez nich ran i chorób.

Wojskowi i funkcjonariusze mają zostać skierowani do placówek medycznych, gdzie otrzymają niezbędną pomoc, a także wsparcie psychologiczne.

To 77. wymiana jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą od początku wojny na pełną skalę, czyli od lutego 2022 roku. Podczas poprzedniej, w czerwcu tego roku, na Ukrainę powróciło 160 wojskowych.

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