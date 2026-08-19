103 ukraińskich jeńców wróciło do kraju. Wśród nich obrońcy Mariupola
"Dziś 103 ukraińskich żołnierzy wraca do domu z rosyjskiej niewoli. To nasi obrońcy z Sił Zbrojnych, Służby Granicznej i Gwardii Narodowej Ukrainy" - napisał Zełenski. Dodał, że są wśród nich m.in. obrońcy Mariupola, którzy walczyli w tym mieście w 2022 roku.
"Pamiętamy o każdym, kto przebywa w niewoli. Robimy wszystko, co możliwe, aby zapewnić wszystkim powrót do domu" - dodał Zełenski.
Zły stan zdrowia żołnierzy
Jak wynika z informacji przekazanych na Telegramie przez Sztab Koordynacyjny, który zajmuje się organizacją wymian, stan zdrowia większości uwolnionych żołnierzy jest zły, co wynika z odniesionych przez nich ran i chorób.
Wojskowi i funkcjonariusze mają zostać skierowani do placówek medycznych, gdzie otrzymają niezbędną pomoc, a także wsparcie psychologiczne.
To 77. wymiana jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą od początku wojny na pełną skalę, czyli od lutego 2022 roku. Podczas poprzedniej, w czerwcu tego roku, na Ukrainę powróciło 160 wojskowych.