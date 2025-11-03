Ciało 18-latka w przepuście. Jedna osoba aresztowana

Śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego mieszkańca Sanoka prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sanoku. Lekarz, który na miejscu zdarzenia oglądał ciało nie wykluczył, że do jego śmierci mogły przyczynić się inne osoby. Z naszych ustaleń wynika, że chłopak miał uraz głowy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią.
Dwie osoby z zarzutami, jedna w areszcie
Jak przekazała nam Izabela Jurkowska-Hanus, szefowa Prokuratury Rejonowej w Sanoku, zatrzymany mężczyzna to 48-letni mieszkaniec Zabłociec. Usłyszał zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i jeden zarzut z artykułu 160 paragraf 1 Kodeksu karnego.
Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
Mężczyzna decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.
Druga osoba zatrzymana w tej sprawie to niespełna 19-letni mężczyzna, który usłyszał zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. - Wobec tej osoby prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze - powiedziała nam Izabela Jurkowska-Hanus.
Prokuratura przesłuchuje świadków, czeka też na opinie biegłych z zakresu badań toksykologicznych i histopatologicznych krwi oraz fragmentów tkanek pobranych do badań podczas sekcji zwłok.
Sekcja zwłok, która odbyła się w piątek w Przemyślu nie przyniosła odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną śmierci 18-latka. - Przyczyna zgonu nie została ustalona. Z ustaleń biegłych wynika, że obrażenia, jakie ujawniono na ciele zmarłego, nie były przyczyną śmierci - mówiła nam w piątek Izabela Jurkowska-Hanus.
Jak dodała w rozmowie z tvn24.pl, do analizy wysłana została także biała substancja w woreczku zabezpieczona w obrębie miejsca, gdzie znaleziono ciało chłopaka.
Ze względu na dobro postępowania śledczy nie będą udzielać na tym etapie dalszych informacji.
Ciało 18-latka w przepuście
Na ciało młodego mężczyzny w środę (29 października) około godziny 6 rano natknęła się mieszkanka Zabłociec.
- Moja partnerka szła na autobus do pracy. Zobaczyła tego chłopaka i od razu do mnie zadzwoniła. Pobiegłem na miejsce. Leżał bez koszulki, twarzą do ziemi. Ręce miał podciągnięte pod klatkę piersiową. Tułów wystawał z przepustu, nogi były w środku. Miał na sobie spodnie i buty, kurtka leżała po drugiej stronie przepustu - relacjonował w rozmowie z nami partner kobiety.
Jak dodawał, "wyglądało to tak, jakby próbował przed kimś uciekać przez ten przepust".
Mężczyzna pobiegł do domu obok, by poinformować o zdarzeniu sołtysa Zabłocieć, Andrzeja Chudziaka. - Zadzwoniliśmy na policję i pod numer alarmowy 112 - mówił mieszkaniec wsi.
Na miejsce przyjechała policja, prokurator i karetka pogotowia. Mundurowi ustalili, że zmarły to 18-letni mieszkaniec Sanoka.
- Śledztwo zostało wszczęte 29 października z artykułu 156 paragraf pierwszy punkt drugi i paragraf trzeci - powiedziała nam Izabela Jurkowska-Hanus, szefowa Prokuratury Rejonowej w Sanoku.
Art. 156. [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, 3) wycięcia, infibulacji lub innego trwałego i istotnego okaleczenia żeńskiego narządu płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Jak przekazała nam Izabela Jurkowska-Hanus, w zależności od opinii biegłych oraz dalszych ustaleń śledczych, kwalifikacja czynu przyjęta w postępowaniu może ulec zmianie.
W rozmowie z lokalnymi mediami ojciec zmarłego 18-latka powiedział, że przed śmiercią syn miał informować go, że ktoś mu groził. Mieli to zgłosić policji w dniu, kiedy zostało znalezione ciało chłopaka. Nie zdążyli.
Mieszkańcy Zabłociec, z którymi rozmawialiśmy, przyznali, że widywali wcześniej 18-latka w wiosce. On - i inne nastolatki - mieli regularnie spędzać czas w domu dorosłego mężczyzny.
O sprawę zapytaliśmy sołtysa Zabłociec, Andrzeja Chudziaka. Przyznał, że wie o tym, że do jednego z domów przychodzą nastolatki. Nigdy nie zgłaszał tego służbom, bo w tym domu "jest spokojnie" nie ma głośnych imprez, czy innych zachowań, które wzbudziłyby jego niepokój. Powiedział też, że po tym, jak znaleziono ciało 18-latka w przepuście, mężczyzna "wyjechał".
Pomimo kilku prób kontaktu z naszej strony z ojcem zmarłego 18-latka, mężczyzna nie zdecydował się z nami porozmawiać.
