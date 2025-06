PKW o frekwencji w drugiej turze wyborów na godzinę 17 Źródło: TVN24

W niedzielę o 21 zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wtedy też pojawiły się wyniki badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla trzech telewizji: TVN24, Polsat News i TVP.

Według tego sondażu frekwencja w województwie podkarpackim wyniosła 70,9 procent.

Z badania przeprowadzonego przez Ipsos wynika, że w województwie podkarpackim 72 proc. wyborców oddało głos na Karola Nawrockiego. Rafał Trzaskowski uzyskał tam 28 procent poparcia.

Błąd oszacowania w badaniu exit poll to +/- 2 punkty procentowe. Późnym wieczorem oczekujemy wyników late poll.

Wybory prezydenckie 2025

W niedzielę w godzinach 7-21 odbyło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Uprawnionych do głosowania jest blisko 29 milionów wyborców. Głos można było oddać w ponad 32 tysiącach lokali wyborczych w kraju. Za granicą utworzono 511 obwodów głosowania.

By móc oddać głos w wyborach, do lokalu wyborczego należy wziąć dokument tożsamości. Pozwala on na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Potwierdzać tożsamość można również za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca korzysta z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisuje go do spisu wyborców.