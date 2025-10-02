Pijany jechał ciągnikiem. O drogę zapytał policjantów

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu jarosławskiego (woj. podkarpackie) Źródło: Google Maps

Do kontroli doszło w poniedziałek około godziny 22.30 w miejscowości Węgierka w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu. Styl jazdy kierowcy wzbudził podejrzenia policjantów. Podczas rozmowy mężczyzna poprosił funkcjonariuszy o wskazanie drogi do jego domu. Jak się okazało, był kompletnie pijany.

36-latek miał 3,24 promila alkoholu w organizmie Źródło: KPP Jarosław

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło także na jaw, że pojazd nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC. 36-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do trzech lat więzienia.

36-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzuty Źródło: KPP Jarosław

Policja przypomina: nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu.