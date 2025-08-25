W stanie hipotermii leżała nad rzeką

Ustrzyki Dolne (Podkarpacie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek w nocy policjanci z Ustrzyk Dolnych podczas patrolu w rejonie rzeki zauważyli leżącą na ziemi kobietę. "W związku z tym, że temperatura na zewnątrz była dość niska, jej życie mogło być zagrożone. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali na miejsce karetkę pogotowia" - przekazała ustrzycka policja.

51-latka była w stanie hipotermii, temperatura jej ciała spadła do 32 stopni Celsjusza. Jak poinformowali funkcjonariusze, kobieta była pijana, miała w organizmie ponad dwa promile alkoholu. "Została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy" - podano w komunikacie.

Policja: jeden telefon może uratować życie

Policjanci apelują, aby nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie, zwłaszcza w chłodniejsze noce. "Zwracajmy uwagę na osoby starsze, samotne czy będące pod wpływem alkoholu. Jeden telefon pod numer alarmowy może uratować życie" - podkreślają funkcjonariusze.

"Hipotermia miejska" najczęściej dotyka osoby starsze. Pani Eugenia miała odwagę, by poprosić o pomoc Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN