Policjantka oskarżona. Zrobiła to osiem razy

Rzeszów

Tarnobrzeg (Podkarpacie)
Źródło: Google Earth
Policjantka z Tarnobrzega stanie przed sądem. Śledczy zarzucają Kindze B., że bezprawnie sprawdzała w policyjnych systemach dane jednego z mieszkańców miasta.

Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Kinga B. podejrzana jest o popełnienie przestępstwa urzędniczego.

"28-letnia funkcjonariuszka Komedy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu została oskarżona o przekroczenie uprawnień w ten sposób, że działając poza zakresem zleconych jej czynności służbowych, bez uzasadnionego powodu, ośmiokrotnie dokonała nieuprawnionego i niezgodnego z prawem sprawdzenia jednego z mieszkańców Tarnobrzega za pośrednictwem Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz w systemie PESEL"- przekazał w komunikacie Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Jak ustalili śledczy, do opisanych w akcie oskarżenia zdarzeń doszło w okresie od stycznia do maja 2024 roku.

Nie przyznaje się do winy

Jak podał prokurator Dubiel, Kinga B. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Za popełnione przestępstwo grozi jej do trzech lat więzienia.

Dzielnicowa zaczęła służbę w policji siedem lat temu, a w tarnobrzeskiej komendzie była od czterech lat.

Jak informowała w rozmowie z tvn24.pl podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, funkcjonariuszka została zawieszona w czynnościach służbowych. - Podjęte zostały też kroki administracyjne zmierzające do wydalenia dyscyplinarnego - powiedziała.

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PolicjaPodkarpacieProkuraturaPrzestępstwa
