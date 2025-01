- Skalę pomocy WOŚP obrazuje eksperyment, który przeprowadziliśmy ostatnio: usunęliśmy z kilku sal wszystkie sprzęty oznaczone charakterystycznym czerwonym serduszkiem. Ku naszemu zaskoczeniu, po ich usunięciu na salach pozostały jedynie puste ściany - to dowód na to, jak wiele zawdzięczamy tej fundacji - mówi Przemysław Galej, ordynator Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 9. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 33 lat zbiera pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu do polskich szpitali. Fundacja wspiera zarówno duże specjalistyczne ośrodki, jak i małe powiatowe placówki medyczne. Dostarcza nowoczesny sprzęt medyczny w miejsca, które bez wsparcia Fundacji często nie mogłyby pozwolić sobie na zakup wysokiej klasy urządzeń. To dzięki WOŚP wiele małych szpitali funkcjonuje sprawniej, a pacjenci z mniejszych miejscowości mogą liczyć na fachową pomoc.

Jak potoczyły się losy dzieci, którym pomogła WOŚP? Oto kilka niezwykłych historii Adrianna Otręba/Fakty TVN

Prawie cały oddział wyposażony w sprzęt od WOŚP

Tylko na przestrzeni kilku ostatnich lat Szpital Specjalistyczny w Sanoku dostał od Fundacji WOŚP kilkadziesiąt nowoczesnych urządzeń. Fundacja wsparła m.in. oddział dziecięcy, który praktycznie cały wyposażony jest w sprzęt z charakterystycznym czerwonym serduszkiem.

W 2017 roku na oddział trafił aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, łóżeczka dla dzieci i łóżka dla młodzieży - każde z przyłóżkową szafką, specjalistyczne łóżka sterowane elektrycznie dla pacjentów wymagających intensywnego nadzoru medycznego, pompy infuzyjne i pulsoksymetry. Rok później ultrasonograf z pięcioma głowicami - w tym do badań echa serca i ośrodkowego układu nerwowego oraz rozkładane fotele dla rodziców, którzy chcą na oddziale czuwać nad swoimi dziećmi także w nocy.

Oddział dziecięcy z Fundacji WOŚP dostał aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych u dzieci Szpital w Sanoku

- Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy myśli kompleksowo o małych pacjentach i podchodzi do ich potrzeb w sposób całościowy, co znalazło odzwierciedlenie w wyposażeniu naszego oddziału - podkreśla dr Przemysław Galej, wieloletni ordynator oddziału dziecięcego w Szpitalu Specjalistycznym w Sanoku. - Mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że bez wsparcia WOŚP nie bylibyśmy w stanie tak znacząco doposażyć oddziału w nowoczesny sprzęt medyczny - dodaje.

Powód? Trudna sytuacja finansowa, w jakiej od lat znajdują się szpitale powiatowe, a w szczególności - jak podkreśla dr Galej - funkcjonujące w nich oddziały dziecięce.

Fundacja WOŚP ufundowała łóżeczka także dla najmłodszych pacjentów Szpital w Sanoku

Usunęli sprzęt od WOŚP, zostały puste ściany

Sprzęt od Fundacji WOŚP pozwala pediatrom na miejscu udzielać najmłodszym pacjentom fachowej pomocy. - Dzięki aparatowi ultrasonograficznemu przekazanemu przez WOŚP możemy wykonywać badania, takie jak echo serca, USG płuc czy innych narządów jamy brzusznej. Pozwala nam to na prowadzenie diagnostyki i leczenia na odpowiednim poziomie, bez konieczności wysyłania dzieci do oddalonych o 80-100 kilometrów ośrodków w większych miastach, takich jak Rzeszów - podkreśla ordynator.

WOŚP zagra po raz kolejny. "To ratuje ludziom życie" Marta Kolbus/Fakty po Południu TVN24

I dodaje. - Całym sercem wspieramy działalność Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na co dzień widzimy, jak ogromne znaczenie ma to wsparcie dla funkcjonowania naszego oddziału i opieki nad małymi pacjentami. Skalę tej pomocy obrazuje eksperyment, który przeprowadziliśmy ostatnio: usunęliśmy z kilku sal wszystkie sprzęty oznaczone charakterystycznym czerwonym serduszkiem. Ku naszemu zaskoczeniu, po ich usunięciu na salach pozostały jedynie puste ściany - to dowód na to, jak wiele zawdzięczamy tej Fundacji.

Eksperyment miał być odpowiedzią na głosy krytyki, które płyną w stronę Fundacji WOŚP.

Praktycznie na każdym sprzęcie na oddziale dziecięcym w sanockim szpitalu widnieje serduszko WOŚP Szpital w Sanoku

"Szpitalna perełka" od WOŚP

Fundacja WOŚP doposażyła też inne oddziały w sanockim szpitalu. W 2022 roku przekazała na oddział otolaryngologiczny mikroskop operacyjny i system mobilny endoskopii giętkiej z wyposażeniem. Rok później zakład mikrobiologii otrzymał urządzenia ułatwiające walkę z sepsą - komorę laminarną oraz aparat do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej. To ważne, bo każdego roku w Sanoku rozpoznawanych jest około stu przypadków sepsy.

- Sprzęt na sepsę, który do nas trafił, to taka nasza szpitalna perełka. Mówię tutaj o urządzeniu do spektrometrii masowej, czyli do wykrywania drobnoustrojów. Jest to podstawowe narzędzie w diagnozowaniu sepsy. Do niedawna taki sprzęt był tylko w klinikach, teraz jest także w szpitalu w Sanoku. Dzięki niemu możemy wstępnie dosyć szybko zdiagnozować każdy patogen i wdrożyć odpowiednie leczenie - wyjaśnia Grzegorz Panek. Czas oczekiwania na wynik badania w kierunku sepsy skrócił się z kilku godzin do zaledwie kliku minut. Urządzenie kosztowało 850 tysięcy złotych, zakup w całości sfinansowała Fundacja WOŚP.

W 2024 roku Fundacja WOŚP podarowała oddziałowi laryngologicznemu w sanockim szpitalu system endoskopii sztywnej, a na pulmonologię trafił aparat USG. Zakład mikrobiologii został wyposażony w analizator do diagnostyki molekularnej.

"Czym skorupka za młodu..."

Grzegorz Panek, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Sanoku, od lat wspiera Orkiestrę. - Dlaczego to robię? Bo nie wyobrażam sobie, aby robić inaczej. Jestem z pokolenia, które się wychowało na WOŚP-ie, w latach 90. byłem studentem, chodziłem na WOŚP-owe koncerty i wrzucałem pieniądze do puszek. Tak samo robię dzisiaj. Zawsze mówię, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Uważam, że po prostu nie da się inaczej - mówi nam Grzegorz Panek.

Zobacz materiał Faktów po Południu: "Jeżeli ktoś nie wierzy, to my dajemy przykład". Sześcioletnia Pola żyje dzięki sprzętowi WOŚP

Sprzęt, który sanocki szpital dostał od Fundacji WOŚP, codziennie ratuje zdrowie i życie mieszkańców regionu.

- Szpital w Sanoku jest na pierwszej linii frontu. Nawet jeżeli wysyłamy pacjenta dalej, to i tak to my prowadzimy wstępną diagnostykę, a niejednokrotnie też ich leczymy. Dzięki sprzętowi od WOŚP możemy zapewnić naszym pacjentom fachową opiekę - mówi dyrektor Panek. I dodaje: - Wszyscy w całej Polsce korzystamy ze sprzętu WOŚP. Warto wspierać Orkiestrę, bo nigdy nie wiadomo, czy i nam ten sprzęt kiedyś nie uratuje życie.

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP, dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło "Gramy na zdrowie!". Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

"Nasi pacjenci, widząc sprzęt z serduszkiem, czują nadzieję na zdrowie, na życie" Jarosław Kostkowski/Fakty TVN

33. Finał WOŚP odbywa się w niedzielę, 26 stycznia, ale część tradycyjnych inicjatyw - jak na przykład warszawski Bieg "Policz się z cukrzycą!" - zorganizowana została w sobotę, 25 stycznia. Wszystkie najważniejsze wydarzenia można śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.

Autorka/Autor:Martyna Sokołowska

Źródło: tvn24.pl