Rzeszów

Wysyłali narkotyki przez automaty paczkowe

"To jedno z najbardziej złożonych śledztw w ostatnich miesiącach"
Przejęli narkotyki warte blisko milion złotych
Źródło: CBZC
Funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie rozbili grupę przestępczą, która sprzedawała narkotyki na terenie całej Polski. Do klientów docierali w darknecie, wysyłki realizowali przez automaty paczkowe. Podczas przeszukań znaleziono narkotyki, których wartość na czarnym rynku opiewa na blisko milion złotych.

To było jedno z najbardziej złożonych śledztw w ostatnich miesiącach - tak Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości opisywało sprawę zorganizowanej grupy przestępczej, która wyspecjalizowała się w obrocie narkotykami. I to na terenie całej Polski.

"Według ustaleń śledczych, członkowie grupy handlowali m.in. marihuaną, tabletkami ecstasy, mefedronem, haszyszem, kokainą, MDMA oraz LSD. Transakcje były realizowane przez system automatów przesyłkowych, specjalnie przygotowane przesyłki oraz płatności za pomocą kryptowalut" - poinformowało biuro prasowe CBZC.

"To jedno z najbardziej złożonych śledztw w ostatnich miesiącach"
"To jedno z najbardziej złożonych śledztw w ostatnich miesiącach"
Źródło: CBZC

Przestępcy, korzystając z automatów liczyli, że uda im się uniknąć wpadki. Takie rozwiązanie miało jeszcze jedną zaletę: dawało ogólnopolski zasięg.

Policjanci z CBZC w Rzeszowie prowadzili czynności na terenie trzech województw: małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 27 do 36 lat. Już wcześniej w tej samej sprawie figurowało dziewięciu podejrzanych, a cztery osoby trafiły do aresztu.

"Funkcjonariusze przeprowadzili w sumie 20 przeszukań. Podczas czynności zabezpieczono kilkanaście komputerów, telefony komórkowe, przedmioty służące do próżniowego pakowania narkotyków, pełny zestaw akcesoriów do przygotowywania przesyłek, a także różnego rodzaju narkotyki o łącznej wadze około 20 kilogramów oraz ponad 25 tysięcy tabletek ecstasy o czarnorynkowej wartości około miliona złotych" - przekazali funkcjonariusze.

Zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 27 do 36 lat
Zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 27 do 36 lat
Źródło: CBZC Rzeszów

W sprawie zabezpieczono dotychczas 140 tysięcy złotych. Śledczy zapowiadają, że sprawa ma charakter rozwojowy. To oznacza, że są możliwe kolejne zatrzymania.

pc

Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBZC

