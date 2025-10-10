Wysyłali narkotyki przez automaty paczkowe

Przejęli narkotyki warte blisko milion złotych Źródło: CBZC

To było jedno z najbardziej złożonych śledztw w ostatnich miesiącach - tak Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości opisywało sprawę zorganizowanej grupy przestępczej, która wyspecjalizowała się w obrocie narkotykami. I to na terenie całej Polski.

"Według ustaleń śledczych, członkowie grupy handlowali m.in. marihuaną, tabletkami ecstasy, mefedronem, haszyszem, kokainą, MDMA oraz LSD. Transakcje były realizowane przez system automatów przesyłkowych, specjalnie przygotowane przesyłki oraz płatności za pomocą kryptowalut" - poinformowało biuro prasowe CBZC.

Przestępcy, korzystając z automatów liczyli, że uda im się uniknąć wpadki. Takie rozwiązanie miało jeszcze jedną zaletę: dawało ogólnopolski zasięg.

Policjanci z CBZC w Rzeszowie prowadzili czynności na terenie trzech województw: małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 27 do 36 lat. Już wcześniej w tej samej sprawie figurowało dziewięciu podejrzanych, a cztery osoby trafiły do aresztu.

"Funkcjonariusze przeprowadzili w sumie 20 przeszukań. Podczas czynności zabezpieczono kilkanaście komputerów, telefony komórkowe, przedmioty służące do próżniowego pakowania narkotyków, pełny zestaw akcesoriów do przygotowywania przesyłek, a także różnego rodzaju narkotyki o łącznej wadze około 20 kilogramów oraz ponad 25 tysięcy tabletek ecstasy o czarnorynkowej wartości około miliona złotych" - przekazali funkcjonariusze.

W sprawie zabezpieczono dotychczas 140 tysięcy złotych. Śledczy zapowiadają, że sprawa ma charakter rozwojowy. To oznacza, że są możliwe kolejne zatrzymania.

