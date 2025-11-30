Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Na trasie ekspresowej montują siatki ochronne dla nietoperzy

Na S19 powstają siatki ochronne dla nietoperzy
Miejsce Piastowe na Podkarpaciu
Źródło: TVN24
Na odcinku drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą montowane są specjalne siatki ochronne dla nietoperzy. Mają one ograniczyć ryzyko kolizji tych zwierząt z samochodami, umożliwiając im bezpieczne przekraczanie trasy na wyższym pułapie lotu.

Siatki o wysokości czterech metrów wykonano z trwałego materiału polimerowego. W wybranych lokalizacjach zostaną one zamontowane na istniejących ekranach akustycznych. Jak informują drogowcy, rozwiązanie wprowadzane jest w miejscach, gdzie zaobserwowano regularne przeloty nietoperzy w poprzek drogi.

Na S19 powstają siatki ochronne dla nietoperzy
Na S19 powstają siatki ochronne dla nietoperzy
Źródło: GDDKiA w Rzeszowie

Siatki, ekrany, drzewa i estakady dla nietoperzy

W trakcie przygotowań do inwestycji przeprowadzono szczegółowe badania terenowe i nasłuchowe, które pozwoliły określić trasy przelotów oraz siedliska nietoperzy. Na analizowanym odcinku stwierdzono występowanie dziewięciu gatunków nietoperzy, m.in. nocka dużego, podkowca małego, mopka, borowca wielkiego i karlika malutkiego. Najwięcej kolonii znajduje się w kościołach w Równem i Wietrznie oraz w parku pałacowym w Dukli.

Na S19 powstają siatki ochronne dla nietoperzy
Na S19 powstają siatki ochronne dla nietoperzy
Źródło: GDDKiA w Rzeszowie

Na podstawie obserwacji wskazano cztery obszary o wzmożonej aktywności nietoperzy – zwłaszcza w rejonie rzeki Jasiołki oraz estakad w Równem i Zboiskach.

Oprócz siatek ochronnych zaprojektowano także dodatkowe rozwiązania: ekrany przeciwolśnieniowe (redukują odbicie światła) o wysokości do trzech metrów, nasadzenia drzew i krzewów pomagające zwierzętom w orientacji oraz estakady o wysokości ponad pięciu metrów, które umożliwią bezpieczny przelot wzdłuż cieków wodnych.

Nietoperze odgrywają ważną rolę w ekosystemie
Nietoperze odgrywają ważną rolę w ekosystemie
Źródło: GDDKiA w Rzeszowie

Celem inwestycji jest utrzymanie naturalnych korytarzy migracyjnych nietoperzy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastosowane rozwiązania są zgodne z wytycznymi decyzji środowiskowej oraz "Poradnika ochrony nietoperzy przy inwestycjach drogowych".

Nietoperze odgrywają kluczową rolę w ekosystemie – pomagają ograniczać liczebność owadów i przyczyniają się do utrzymania równowagi w przyrodzie. Dzięki wprowadzanym zabezpieczeniom mają być bezpieczne również w sąsiedztwie nowoczesnych tras komunikacyjnych.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA w Rzeszowie

Udostępnij:
TAGI:
PodkarpacieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDroga ekspresowa S19zwierzęta
Czytaj także:
Na terenie Puszczy Białowieskiej można spotkać na przykład rysia. Zwierzęta te funkcjonują na dużych obszarach i często przechodzą przez granicę (zdjęcie ilustracyjne)
Martwa samica rysia, myśliwy z zarzutem
Rzeszów
Przesiedleni Palestyńczycy wśród gruzów zniszczonych budynków w mieście Gaza (11.10.2025)
"Gaza jest symbolem całkowitej moralnej porażki Zachodu"
Świat
Śnieg pokrył drogi w Michigan
Śnieg zasypał drogi. Wszystko przez efekt jeziora
METEO
imageTitle
Norweski dublet w biegach. Polacy bez błysku
EUROSPORT
Wypadek pod Warszawą
W wypadku zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Wobec spotkania Orbana ze zbrodniarzem". Rzecznik o zmianach w planie wizyty prezydenta
Polska
imageTitle
Słodko-gorzki konkurs Twardosz. Prevc zakończyła wspaniałą passę Japonki
EUROSPORT
praga czechy shutterstock_2432020853
Eksperyment banku na milion dolarów. "Chcemy przetestować tę ścieżkę"
BIZNES
imageTitle
Bargiel zachęca do Szlachetnej Paczki. "Dobro do nas wraca"
Najnowsze
Benjamin Netanjahu
Netanjahu prosi o ułaskawienie
Świat
imageTitle
"Musiałem". Postrzelony w brzuch zawodnik wrócił do szpitala
EUROSPORT
Auto dachowało
Auto dachowało, ranny kierowca trafił do szpitala
Szczecin
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany dla pracowników. "To byłby prawdziwy przewrót kopernikański"
BIZNES
Ocieplenie i odwilż
Idzie zmiana. "Zimowy epizod przejdzie do historii"
METEO
Do katastrofy śmigłowca Robinson R44 doszło na Podkarpaciu
Dwaj mężczyźni zginęli w katastrofie śmigłowca. Byli ze sobą spokrewnieni
Rzeszów
imageTitle
Poranne problemy w Ruce. Kwalifikacje odwołane
EUROSPORT
Pożar wieżowców w Hongkongu
146 ofiar śmiertelnych pożaru wieżowców w Hongkongu
Świat
Seniorka została odnaleziona w stawie w Nowym Lublińcu
Zaginioną seniorkę odnaleźli w stawie
Rzeszów
Śmiertelny wypadek w Krzywiźnie
Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie, nie żyje 66-latek
Opole
Open'er 2025
Quo vadis, letnie festiwale? Co nas czeka w przyszłym roku
Martyna Nowosielska-Krassowska
Black Friday
Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord
BIZNES
noworosyjsk port rosja shutterstock_1991073257
Ukraińcy atakują kluczowy port. Kazachstan grozi konsekwencjami
Świat
imageTitle
Inter Miami zagra o mistrzostwo. Messi wyprzedził Puskasa
EUROSPORT
Rowery Veturilo
Rowery Veturilo znikają z ulic. Kończy się tegoroczny sezon
WARSZAWA
Donald Tusk
Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera
BIZNES
imageTitle
Przełamanie Mavericks. Bohaterem fenomenalny 18-latek
EUROSPORT
Świerk pospolity (Picea abies)
Zagrażają im korniki. Za 10 lat może ich tu nie być
METEO
Na miejscu była policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się z partnerką i półtorarocznym dzieckiem. Policja weszła siłowo do mieszkania
Kraków
imageTitle
Perfekcyjny bilans. O której dziś drugi mecz Polek na mistrzostwach świata?
EUROSPORT
Ty śpisz, a mózg? Zwalnia, przyspiesza i sprząta
Śpij długo i głęboko. Mózg ci podziękuje
"BYŁ SOBIE MÓZG"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica