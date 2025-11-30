Na trasie ekspresowej montują siatki ochronne dla nietoperzy

Miejsce Piastowe na Podkarpaciu Źródło: TVN24

Siatki o wysokości czterech metrów wykonano z trwałego materiału polimerowego. W wybranych lokalizacjach zostaną one zamontowane na istniejących ekranach akustycznych. Jak informują drogowcy, rozwiązanie wprowadzane jest w miejscach, gdzie zaobserwowano regularne przeloty nietoperzy w poprzek drogi.

Na S19 powstają siatki ochronne dla nietoperzy Źródło: GDDKiA w Rzeszowie

Siatki, ekrany, drzewa i estakady dla nietoperzy

W trakcie przygotowań do inwestycji przeprowadzono szczegółowe badania terenowe i nasłuchowe, które pozwoliły określić trasy przelotów oraz siedliska nietoperzy. Na analizowanym odcinku stwierdzono występowanie dziewięciu gatunków nietoperzy, m.in. nocka dużego, podkowca małego, mopka, borowca wielkiego i karlika malutkiego. Najwięcej kolonii znajduje się w kościołach w Równem i Wietrznie oraz w parku pałacowym w Dukli.

Na S19 powstają siatki ochronne dla nietoperzy Źródło: GDDKiA w Rzeszowie

Na podstawie obserwacji wskazano cztery obszary o wzmożonej aktywności nietoperzy – zwłaszcza w rejonie rzeki Jasiołki oraz estakad w Równem i Zboiskach.

Oprócz siatek ochronnych zaprojektowano także dodatkowe rozwiązania: ekrany przeciwolśnieniowe (redukują odbicie światła) o wysokości do trzech metrów, nasadzenia drzew i krzewów pomagające zwierzętom w orientacji oraz estakady o wysokości ponad pięciu metrów, które umożliwią bezpieczny przelot wzdłuż cieków wodnych.

Nietoperze odgrywają ważną rolę w ekosystemie Źródło: GDDKiA w Rzeszowie

Celem inwestycji jest utrzymanie naturalnych korytarzy migracyjnych nietoperzy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastosowane rozwiązania są zgodne z wytycznymi decyzji środowiskowej oraz "Poradnika ochrony nietoperzy przy inwestycjach drogowych".

Nietoperze odgrywają kluczową rolę w ekosystemie – pomagają ograniczać liczebność owadów i przyczyniają się do utrzymania równowagi w przyrodzie. Dzięki wprowadzanym zabezpieczeniom mają być bezpieczne również w sąsiedztwie nowoczesnych tras komunikacyjnych.