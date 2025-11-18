Logo strona główna
Rzeszów

Sprawa "szczególnie zawiła". Były policjant, oskarżony o dwa zabójstwa, zostaje w areszcie

|
Tadeusz P. został na salę rozpraw doprowadzony przez policyjnych konwojentów
Karierę policjanta połączył z działalnością kryminalną. Przed sądem ruszył proces 65-letniego Tadeusza P. (17.10.2024)
Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przedłużył tymczasowe aresztowanie wobec Tadeusza P. Były milicjant, a później policjant, oskarżony jest o zabójstwo milicjanta Krzysztofa Pyki, dziennikarza Marka Pomykały i usiłowanie zabójstwa swojej żony.

Decyzją rzeszowskiego sądu apelacyjnego Tadeusz P. zostanie w areszcie co najmniej do 16 maja 2026 roku. "Uwzględniając wniosek Sądu Okręgowego w Krośnie sąd miał na względzie przede wszystkim okoliczności przedmiotowe i podmiotowe sprawy, które zaliczają ją do kategorii sprawy o charakterze "szczególnie zawiłej'" - przekazała nam Ewa Preneta-Ambicka, rzeczniczka prasowa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Jak dodała, w sprawie wciąż nie zostało zakończone postępowanie dowodowe, które jest realizowane. "W dalszym ciągu przeprowadzane są dowody z zeznań świadków, a nadto konieczne jest dopuszczenie kolejnych opinii biegłych, co więcej oskarżony deklaruje przedstawienie dalszych wniosków dowodowych. W konsekwencji rozbudowany, bardzo obszerny materiał dowodowy w sprawie czyni ją wyjątkowo skomplikowaną pod względem faktycznym" - wyjaśniła.

Wypadek, potem dwa zabójstwa. Były funkcjonariusz na ławie oskarżonych
Wypadek, potem dwa zabójstwa. Były funkcjonariusz na ławie oskarżonych

Sąd wskazał, że w sprawie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania ze względu na obawy, iż oskarżony mógłby utrudniać jego przebieg. W uzasadnieniu postanowienia o przedłużeniu aresztu podkreślono też, że obawy te "nie straciły na aktualności" od czasu wydania pierwotnego postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

"Przeprowadzone dotychczas dowody w sprawie stwarzają wysoki stopień prawdopodobieństwa popełnienia przez oskarżonego zarzucanych mu czynów. Nie oznacza to oczywiście przesądzenia na tym etapie procesu kwestii sprawstwa i winy oskarżonego. Ocena w tym zakresie będzie należeć do sądu orzekającego dopiero podczas wyrokowania" - podkreśliła sędzia Preneta-Ambicka.

Ruszył proces Tadeusza P
Ruszył proces Tadeusza P. oskarżonego m.in. o zabójstwo milicjanta Krzysztofa Pyki i dziennikarza Marka Pomykały
Źródło: TVN24

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wskazał, że od czasu poprzedniej decyzji o przedłużeniu tymczasowego aresztowania, nie pojawiły się żadne nowe okoliczności, które podważałyby wcześniejszą ocenę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż oskarżony popełnił zarzucane mu przestępstwo - dlatego dalsze stosowanie aresztu jest zasadne.

Sąd uważa też, że istnieje realne ryzyko, że gdyby oskarżony został wypuszczony z aresztu, mógłby próbować wpływać na świadków - na przykład namawiać ich do zmiany lub składania fałszywych zeznań - po to, żeby uniknąć odpowiedzialności.

Do skazania nie trzeba czterech ciał. Nie trzeba nawet jednego

Do skazania nie trzeba czterech ciał. Nie trzeba nawet jednego

Polska
Chciał wiedzieć, gdzie są szczątki jego syna. Napisał do oskarżonego. "Kpina, co on odpisał"

Chciał wiedzieć, gdzie są szczątki jego syna. Napisał do oskarżonego. "Kpina, co on odpisał"

Polska

"W szczególności, że oskarżony właśnie takie działania już podejmował pomimo zastosowanego wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Stąd obawa bezprawnego wpływania przez oskarżonego na dalszy bieg postępowania karnego nie ma w żadnym wypadku tylko hipotetycznego charakteru, lecz znajduje swoje solidne oparcie w dotychczasowych zachowaniach Tadeusza P." - przekazała nam sędzia Preneta-Ambicka.

Tadeuszowi P. - jak wskazała sędzia - grozi też surowy wyrok - od ośmiu lat więzienia do dożywocia. Sąd uznał, że z tego powodu oraz z powodu charakteru zarzutów - były funkcjonariusz został oskarżony o dwa zabójstwa i usiłowanie trzeciego - żadne inne środki, jak dozór policji, "na obecnym etapie postępowania sądowego nie są w stanie skutecznie zabezpieczyć jego dalszego toku".

Dodatkowo sąd nie dopatrzył się okoliczności, które przemawiałyby przeciwko aresztowi - na przykład wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej lub poważnych problemów zdrowotnych Tadeusza P.

Karierę policjanta połączył z działalnością kryminalną. Przed sądem ruszył proces 65-letniego Tadeusza P. (17.10.2024)
Źródło: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN

Tajemnica trzech śmierci w Bieszczadach

Sprawę wypadku w Łączkach, śmierci milicjanta Krzysztofa Pyki i zaginięcia dziennikarza Marka Pomykały opisaliśmy szeroko w grudniu 2022 roku. Wszystko zaczęło się 21 listopada 1985 roku, kiedy pijany Tadeusz P. śmiertelnie potrącił Edwarda Krajnika. Winę wziął na siebie ojciec P. 

"Milczałem. Wszyscy milczeliśmy". Były milicjant i tajemnica trzech śmierci w Bieszczadach
"Milczałem. Wszyscy milczeliśmy". Były milicjant i tajemnica trzech śmierci w Bieszczadach

Polska

Trzy tygodnie po wypadku w tajemniczych okolicznościach zaginął milicjant Krzysztof Pyka, który wiedział, że okoliczności wypadku zostały zafałszowane. Jego ciało wyłowiono z jeziora Solińskiego 3 lutego 1986 roku. W 1997 roku wypadkiem i śmiercią milicjanta zainteresował się sanocki dziennikarz Marek Pomykała. Mężczyzna w nocy z 29 na 30 kwietnia wyszedł z domu i ślad po nim zaginął. Do dzisiaj nie znaleziono jego ciała.

Zdaniem śledczych zabił właśnie Tadeusz P., bo bał się, że wyjdą na jaw prawdziwe okoliczności wypadku, a ujawnić je starali się właśnie milicjant Pyka i wiele lat później reporter Pomykała. P. miał do stracenia wszystko - pracę, władzę, pozycję, pieniądze i wolność. Miał więc motyw, ale czy zabił? W śledztwie nie przyznał się do postawionych mu zarzutów.

Proces w tej sprawie toczy się przed Sądem Okręgowym w Krośnie. Do tej pory przesłuchany został między innymi oskarżony, jego była żona, była kochanka oraz ojciec Marka Pomykały.

Tadeuszowi P. grozi dożywocie. 

Czarzasty marszałkiem. Komentarze prosto z Sejmu
Czarzasty marszałkiem. Komentarze prosto z Sejmu

Na żywo

Autorka/Autor: Martyna Sokołowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Martyna Sokołowska

Sprawy sądowe w PolscePodkarpacie
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
