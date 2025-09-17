Książę Harry gościem food trucka w Medyce. Pokazano zdjęcie

Książe Harry na Majdanie Niepodległości w Kijowie Źródło: Reuters

W ostatni piątek książę Harry przyjechał do Kijowa na zaproszenie ukraińskiego rządu. Celem jego wizyty było przedstawienie inicjatywy wspierającej żołnierzy ukraińskich, którzy ucierpieli w wyniku wojny z Rosją. W podróży towarzyszyli mu członkowie jego fundacji Invictus Games, zajmującej się organizacją wielodyscyplinarnych zawodów Invictus, podczas których weterani mogą rywalizować w zawodach sportowych.

Książę Harry w Polsce

Do ukraińskiej stolicy Harry podróżował przez Polskę i na chwilę zatrzymał się w przygranicznej Medyce. Poinformował o tym "Guardian", którego dziennikarz towarzyszył księciu w podróży. Gazeta opublikowała m.in. zdjęcie, na którym widać Harry'ego przed lokalnym food truckiem, zajadającego się frytkami. Widoczne w tle menu nie pozostawiało wątpliwości, że wykonane zostało jeszcze w Polsce.

Niedługo później to samo zdjęcie opublikowali właściciele widocznego na fotografii food trucka. "Chcielibyśmy się pochwalić o wizycie wyjątkowego gościa w naszym food trucku, a mianowicie odwiedził nas sam książę Harry. Bardzo nam miło i czujemy się wyróżnieni, że wybrał właśnie nas!" - napisano na profilu Food truck Medyka na Facebooku. "Zapraszamy na skosztowanie więcej pozycji z naszego menu" - dodano.

Dobry wieczór :) Chcielibyśmy się pochwalić o wizycie wyjątkowego gościa w naszym food trucku :) a mianowicie odwiedzil... Posted by Food truck Medyka on Monday, September 15, 2025 Rozwiń

Podczas pobytu w Ukrainie, według "Guardiana", Harry odwiedził między innymi Majdan Niepodległości w Kijowie, gdzie powstało nieoficjalne miejsce pamięci żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli na froncie. Później, według doniesień, mógł spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, choć żadna ze stron tego nie potwierdziła.