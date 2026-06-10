Rzeszów Powiedziała, że wiezie chorych. W karetce znaleźli coś, o czym nie wspomniała

Przemyt papierosów w ambulansie Źródło wideo: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

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Jak przekazała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarz Edyta Chabowska, do ujawnienia przemytu doszło podczas kontroli karetki, którą kierowała 39-letnia obywatelka Ukrainy.

- Kobieta powiedziała, że transportuje chorych na leczenie do Niemiec - dodała.

Kontrabanda w karetce Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Ukryte papierosy

Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Korczowej podejrzewali, że w karetce mogą być przemycane papierosy, dlatego skierowali pojazd do szczegółowej rewizji. Po demontażu części wyposażenia, w bocznych schowkach ambulansu znaleźli papierosy bez polskich znaków akcyzy. W sumie było to 910 paczek.

39-latka przewoziła 910 paczek papierosów Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Komisarz Chabowska powiedziała, że wobec kierującej wszczęto postępowanie karno-skarbowe. Na poczet grożącej kary grzywny zabezpieczono 23 tysięcy złotych.

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