Powiedziała, że wiezie chorych. W karetce znaleźli coś, o czym nie wspomniała
Jak przekazała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarz Edyta Chabowska, do ujawnienia przemytu doszło podczas kontroli karetki, którą kierowała 39-letnia obywatelka Ukrainy.
- Kobieta powiedziała, że transportuje chorych na leczenie do Niemiec - dodała.
Ukryte papierosy
Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Korczowej podejrzewali, że w karetce mogą być przemycane papierosy, dlatego skierowali pojazd do szczegółowej rewizji. Po demontażu części wyposażenia, w bocznych schowkach ambulansu znaleźli papierosy bez polskich znaków akcyzy. W sumie było to 910 paczek.
Komisarz Chabowska powiedziała, że wobec kierującej wszczęto postępowanie karno-skarbowe. Na poczet grożącej kary grzywny zabezpieczono 23 tysięcy złotych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Źródło: PAP