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Rzeszów

Powiedziała, że wiezie chorych. W karetce znaleźli coś, o czym nie wspomniała

Kontrabanda w karetce
Przemyt papierosów w ambulansie
Źródło wideo: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie 
Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt 910 paczek papierosów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej. Znaleźli je w ambulansie wjeżdżającym do Polski.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarz Edyta Chabowska, do ujawnienia przemytu doszło podczas kontroli karetki, którą kierowała 39-letnia obywatelka Ukrainy.

- Kobieta powiedziała, że transportuje chorych na leczenie do Niemiec - dodała.

Kontrabanda w karetce
Kontrabanda w karetce
Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Ukryte papierosy

Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Korczowej podejrzewali, że w karetce mogą być przemycane papierosy, dlatego skierowali pojazd do szczegółowej rewizji. Po demontażu części wyposażenia, w bocznych schowkach ambulansu znaleźli papierosy bez polskich znaków akcyzy. W sumie było to 910 paczek.

39-latka przewoziła 910 paczek papierosów
39-latka przewoziła 910 paczek papierosów
Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Komisarz Chabowska powiedziała, że wobec kierującej wszczęto postępowanie karno-skarbowe. Na poczet grożącej kary grzywny zabezpieczono 23 tysięcy złotych.

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Źródło: PAP
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Tagi:
PrzemytPapierosyPodkarpacieIzba Skarbowa
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