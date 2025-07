Niemowlę spadło z przewijaka. Ojciec ruszył do szpitala, po drodze spotkał policjantów

Policjanci eskortowali matkę z dzieckiem do szpitala Źródło: KPP Jarosław

Do zdarzenia doszło w piątek (4 lipca), ale policjanci z policji w Jarosławiu poinformowali o nim dopiero teraz. Funkcjonariusze wydziału patrolowo-interwencyjnego wykonywali wówczas "czynności służbowe na terenie miasta".

Dziecko spadło z przewijaka

"Przed godziną 10 na ulicy Jana Pawła II do mundurowych podjechał kierujący, który oświadczył, że wiezie do szpitala żonę z sześciomiesięczną córeczką. Mężczyzna był bardzo zdenerwowany. Jak podał, dziecko spadło z przewijaka i musi jak najszybciej dostać się do szpitala" - zrelacjonowała jarosławska policja.

Dziecko spadło z przewijaka, policjanci ruszyli na pomoc Źródło: KPP Jarosław

Włączyli sygnały i ruszyli do szpitala

Policjanci podjęli decyzję o transporcie matki z niemowlęciem radiowozem z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi do jarosławskiego szpitala. Dziecko zostało przekazane pod opiekę lekarzy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci przypominają: w sytuacjach nagłych liczy się każda sekunda. "Warto reagować i prosić o pomoc - tak, jak to zrobił ojciec dziecka" - podkreślili mundurowi.

