Żona przejechała męża samochodem

Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż po godzinie 2 w nocy na drodze wojewódzkiej nr 865.
"Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 50-letni mieszkaniec powiatu lubaczowskiego, poruszając się lewą stroną jezdni, ubrany w ciemną odzież, bez elementów odblaskowych, najprawdopodobniej nagle wtargnął pod prawidłowo jadący pojazd marki Audi" - podała policja.
Samochodem tym kierowała 44-letnia żona 50-latka.
Oboje znajdowali się w stanie po użyciu alkoholu, czyli mieli od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.
"Mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża" - poinformowała policja.
44-latka straciła prawo jazdy, a z uwagi na uszkodzenia pojazdu, funkcjonariusze zatrzymali także dowód rejestracyjny z audi.
Policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lubaczowie