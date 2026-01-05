Żona przejechała męża samochodem

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu lubaczowskiego Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż po godzinie 2 w nocy na drodze wojewódzkiej nr 865.

"Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 50-letni mieszkaniec powiatu lubaczowskiego, poruszając się lewą stroną jezdni, ubrany w ciemną odzież, bez elementów odblaskowych, najprawdopodobniej nagle wtargnął pod prawidłowo jadący pojazd marki Audi" - podała policja.

Samochodem tym kierowała 44-letnia żona 50-latka.

Oboje znajdowali się w stanie po użyciu alkoholu, czyli mieli od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi.

"Mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża" - poinformowała policja.

44-latka straciła prawo jazdy, a z uwagi na uszkodzenia pojazdu, funkcjonariusze zatrzymali także dowód rejestracyjny z audi.

Policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku.