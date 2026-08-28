Quiz na koniec wakacji
To jakie było to lato? Bywało gorąco, tak naprawdę gorąco - z rekordami ciepła, ale też całkiem nie-letnio, wystarczy przypomnieć tegoroczny lipcopad. Jedni już płaczą jak bobry nad Wieprzem za beztroskim lenistwem, inni - spłacając bliki za nadmorskie paragony grozy sprzed miesiąca. Tymczasem rodzice uczniów podstawówek i koniki nad Morskim Okiem czekają już na wrzesień, z nadzieją, że trochę w końcu odsapną.
Co zapamiętaliśmy z ostatnich wakacji? Sprawdźmy w naszym quizie.
Źródło: TVN24