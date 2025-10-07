Cudownie dziwny świat Gumballa. Test na przewodnika po Elmore

"Cudownie dziwny świat Gumballa" Źródło: Mat. prasowe Hanna-Barbera Studios Europe / HBO Max / Cartoon Network

Nie ukrywamy, że ten quiz jest dla znawców, którzy odwiedzali Gumballa regularnie. Tytuł lokalnego przewodnika można uzyskać odpowiadając na co najmniej 17 pytań. A na niektóre z nich odpowiedzi nie zna nawet wszystkowiedząca Anais. Ale wszyscy trzymamy kciuki. No może poza Masami, Alanem, Lesliem... i kto tam jeszcze w Elmore nie ma kciuków.

"Cudownie dziwny świat Gumballa" można oglądać od poniedziałku na antenie Cartoon Network oraz na platformie HBO Max. Emisja w Cartoon Network - od poniedziałku do czwartku o 16:00. HBO Max i Cartoon Network należą do Warner Bros. Discovery, właściciela portalu tvn24.pl.