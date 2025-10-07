Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Quizy

Cudownie dziwny świat Gumballa. Test na przewodnika po Elmore

"Cudownie dziwny świat Gumballa"
"Cudownie dziwny świat Gumballa"
Źródło: Mat. prasowe Hanna-Barbera Studios Europe / HBO Max / Cartoon Network
Gumball wrócił, a wraz z nim cały jego niesamowicie cudowny, ale i dziwny świat. Wrócił po przerwie tak długiej, że dzieciaki zakochane w animacji zdążyły już dorosnąć. Czy jeszcze pamiętają mieszkańców i zaułki Elmore? Przekonajmy się.

Nie ukrywamy, że ten quiz jest dla znawców, którzy odwiedzali Gumballa regularnie. Tytuł lokalnego przewodnika można uzyskać odpowiadając na co najmniej 17 pytań. A na niektóre z nich odpowiedzi nie zna nawet wszystkowiedząca Anais. Ale wszyscy trzymamy kciuki. No może poza Masami, Alanem, Lesliem... i kto tam jeszcze w Elmore nie ma kciuków. 

Najdziwniejsza premiera roku, na którą czeka twoje dziecko. Ty też, nawet jeśli o tym jeszcze nie wiesz
Dowiedz się więcej:

Najdziwniejsza premiera roku, na którą czeka twoje dziecko. Ty też, nawet jeśli o tym jeszcze nie wiesz

Kultura i styl

"Cudownie dziwny świat Gumballa" można oglądać od poniedziałku na antenie Cartoon Network oraz na platformie HBO Max. Emisja w Cartoon Network - od poniedziałku do czwartku o 16:00. HBO Max i Cartoon Network należą do Warner Bros. Discovery, właściciela portalu tvn24.pl.

Autorka/Autor: am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mat. prasowe Hanna-Barbera Studios Europe / HBO Max / Cartoon Network

Udostępnij:
TAGI:
QuizSerialTelewizjaHBO Max
Czytaj także:
szpital lutycka poznań
Ordynator zatrzymany w szpitalu z zarzutami korupcyjnymi
Poznań
shutterstock_2399165519
Producent dochodzi do siebie po ataku. Jest ważna zapowiedź
BIZNES
imageTitle
Kamień milowy Świątek. Tak wygrywały tylko największe
EUROSPORT
Kierowca stracił mustanga
Policja dostanie sportowego mustanga. "Fundatorem" pijany kierowca
WARSZAWA
shutterstock_2624389731
Jedzenie owoców chroni płuca? Nowe badanie
Anna Bielecka
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Zmiany na rachunkach za prąd. Będzie nowy projekt
BIZNES
imageTitle
Przedłużające się problemy zdrowotne Bartosza Kurka
Najnowsze
Dziecko trafiło do szpitala
12-latka na hulajnodze pod kołami auta
Łódź
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
METEO
Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Atak nożem podczas awantury górali. Właściciel wypożyczalni oskarżony
Kraków
Jacek Stawiski
Jacek Stawiski nowym redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego"
Bakterie coli w wodzie, podstawiono beczkowóz
Ponad trzy tysiące osób bez wody do picia i kąpieli
Wrocław
Butelka wina
Lekarze myśleli, że miał udar. Żona dolała mu do wina płynu chłodniczego
Świat
Morze Północne
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej
METEO
shutterstock_2381682151
Wpadka z czekoladą na konferencji prawicowej partii
Świat
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Udusił kolegę podczas imprezy
WARSZAWA
Tysiące ton odpadów pod Sieradzem
Tysiące ton używanej odzieży pod chmurką. Z lotu ptaka wyglądają jak średniowieczne ruiny
Łódź
imageTitle
Najlepsza wersja Świątek już w pierwszym meczu turnieju
EUROSPORT
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies zaatakował policjantów, którzy zatrzymywali jego właściciela. Padł strzał
Kraków
imageTitle
Iga Świątek - Marie Bouzkova w Wuhan Open [RELACJA]
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Usterka w Sejmie. Hołownia do posłów: nie dramatyzujcie
smieci shutterstock_2076915481
Porzucono butelki z kwasem "rozpuszczającym kości", nie żyje kobieta
Świat
Szymon Hołownia i Jaśmina
Cztery lata temu miała zmienić Polskę. Gdzie jest Jaśmina?
BIZNES
Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad dziećmi. Sprawę bada prokuratura
Śmierć w nielegalnym żłobku. 48-latka z zarzutami
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 42-latka w jego mieszkaniu
71 zarzutów oszustwa za pluszaki
Białystok
Pies był przerażony i poraniony
"Trząsł się ze strachu i kulił na widok właściciela"
Wrocław
Młody bocian wyrzucony z gniazda przez rodziców
Największy ośrodek w Polsce dla rannych bocianów zagrożony. Radni są na nie
Piotr Krysztofiak
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
WARSZAWA
Madryt miejsce zawalenie się budynku
W centrum Madrytu zawalił się budynek
Świat
Tętnicze nadciśnienie płucne objawia się między innymi dusznością i pogorszeniem tolerancji wysiłku
"Zrzucałam to na brak słońca i infekcję". Do szpitala przyjechała już sina
Zuzanna Kuffel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica