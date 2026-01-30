Co Musk napisał Sikorskiemu? Tydzień w skrócie

Politycy i sportowcy sprawiają, że nawet w krótkie styczniowe dni nie sposób się nudzić. O czyich wypowiedziach i gestach było w tym tygodniu najgłośniej? Warto sprawdzić w najnowszym quizie. Podpowiedzi tradycyjnie serwujemy poniżej.
Za co Iga Świątek skrytykowała organizatorów Australian Open? Co było tematem wymiany słów między Elonem Muskiem i Radosławem Sikorskim? Jakie zarzuty chce postawić Antoniemu Macierewiczowi prokuratura? Kto nie wybiera się na spotkanie w Pałacu Prezydenckim? Co zrobili Duńczycy w geście protestu po słowach Donalda Trumpa? Czyja podobizna została powieszona w Białym Domu? Kto chce naprawy "tysiącletniej przyjaźni" z Polską?
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER