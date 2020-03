Codziennie odpowiadamy na najważniejsze pytania. Kulisy powstawania "Koronawirus. Raport"

Codziennie w programie "Koronawirus. Raport" wraz z ekspertami odpowiadamy na nurtujące Was kwestie dotyczące koronawirusa. Pytania wysyłacie na skrzynkę mailową Kontakt 24, a stamtąd - te najczęściej zadawane - trafiają do programu, do zaproszonych specjalistów, którzy udzielają na nie odpowiedzi. "Koronawirus. Raport" od poniedziałku do piątku o godzinie 20.30, a w sobotę i niedzielę o godzinie 18 w TVN24.