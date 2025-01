Od kupna stolika do Złotego Globu? "Zadzwoniła Kate i mówi: mam scenariusz"

Co mają wspólnego Lee Miller, Kate Winslet i Ellen Kuras? Poza tym, że Winslet z Kuras stworzyły wciągający film o Miller - za który Winslet otrzymała nominację do Złotego Globu - każda z tej trójki kobiet na własny sposób przebijała szklany sufit. - Zamiast go rozbijać, wycinałam w tym suficie małe otwory, którymi spokojnie szłam w górę, żeby znaleźć możliwość dalszej pracy. Tym samym zachęcałam inne artystki, by szły za mną - opowiada legendarna autorka zdjęć filmowych i reżyserka Ellen Kuras w rozmowie z tvn24.pl.