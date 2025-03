Szef Sztabu Generalnego pod lupą prokuratury

Decyzja o rozpoczęciu śledztwa zapadła w pionie wojskowym Prokuratury Okręgowej w Krakowie na początku tego tygodnia. Stało się to po tym, jak śledczy przeanalizowali materiały, które miesiąc temu do Prokuratury Krajowej skierowała Krajowa Administracja Skarbowa .

Jak informowaliśmy na łamach tvn24.pl, KAS złożyła do prokuratury blisko sto zawiadomień będących efektami audytów i kontroli , w tym także dotyczące niezwykłej transakcji, którą wojsko przeprowadziło w 2023 roku.

Szkoda, niedopełnienie obowiązków i zmowa

Podczas swojego audytu specjaliści z Krajowej Administracji Skarbowej doszli do wniosku, że przy całej transakcji mogło dojść również do przestępstwa opisanego w artykule 266 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli do "ujawnienia informacji w związku z wykonywaną funkcją".